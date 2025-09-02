Coup2pouce : Une aide aux devoir qui s’adapte à vous ! Médiathèque Virginia Woolf Paris
Coup2pouce : Une aide aux devoir qui s’adapte à vous ! Médiathèque Virginia Woolf Paris mardi 2 septembre 2025.
Notre service civique Hanna propose aux enfants un accompagnement pour leurs devoirs du CP à la 3e et pour (presque) toutes les matières (sauf les langues : anglais, espagnol, allemand, etc).
Comment ça fonctionne ? Inscrivez vous directement auprès des bibliothécaires de la médiathèque. Vous devez impérativement vous inscrire une semaine avant votre créneau. Aucun rendez-vous de dernière minute ne sera accepté.
Vous souhaitez en bénéficier ? Voici les horaires :
- Mardi : 15h – 19h
- Mercredi : 10h-12h et 15h – 19h
- Jeudi : 15h – 19h
- Vendredi : 15h – 19h
- Samedi : 10h – 12h et 15h – 16h
Pour laisser la possibilité à tous d’en profiter l’aide est limitée à une heure par semaine.
Attention : Tout retard (supérieur à 15 minutes ) ou absences sera consigné. Au bout de trois absences ou retards injustifié, vous ne pourrez plus bénéficier de ce service.
Sur Inscription
par mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr
par téléphone : 01 44 08 12 74
Au près des bibliothécaires de la médiathèque
Un problème avec un devoir ? Besoin d’une aide régulière, de réviser un contrôle ? Demandez à notre service civique !
Du mardi 02 septembre 2025 au jeudi 02 juillet 2026 :
gratuit
par mail : médiathèque.virginia.woolf@paris.fr
par téléphone : 01 44 08 12 74
Au près des bibliothécaires de la médiathèque
Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-02T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T01:59:59+02:00
Date(s) :
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR
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