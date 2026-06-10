Coupe de france de Saut à SKI Stade des Tuffes Les Rousses
Coupe de france de Saut à SKI Stade des Tuffes Les Rousses dimanche 5 juillet 2026.
Les Rousses
Coupe de france de Saut à SKI
Stade des Tuffes Route des Tremplins Les Rousses Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 15:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Venez voir s’envoler les meilleurs athlètes Français sur le grand Tremplin des Tuffes le dimanche 5 Juillet à partir de 10h.
Entrée gratuite
Petite restauration sur place .
Stade des Tuffes Route des Tremplins Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 50 40 73
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English : Coupe de france de Saut à SKI
L’événement Coupe de france de Saut à SKI Les Rousses a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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