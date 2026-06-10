Coupe de france de Saut à SKI Stade des Tuffes Les Rousses dimanche 5 juillet 2026.

Les Rousses

Coupe de france de Saut à SKI

Stade des Tuffes Route des Tremplins Les Rousses Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 15:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez voir s’envoler les meilleurs athlètes Français sur le grand Tremplin des Tuffes le dimanche 5 Juillet à partir de 10h.

Entrée gratuite

Petite restauration sur place .

Stade des Tuffes Route des Tremplins Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 50 40 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Coupe de france de Saut à SKI

L’événement Coupe de france de Saut à SKI Les Rousses a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses