Coupe du Monde 2026 à Ground Control Ground Control Paris

Le football, officiellement, c’est vingt-deux joueurs, un ballon et un arbitre. Mais en vrai, c’est aussi des chants qui montent des tribunes en portugais, en arabe ou en wolof. Des maillots qui racontent des pays, des quartiers, des générations.

Cet été, pendant que la Coupe du Monde traverse les États-Unis, le Canada et le Mexique, Ground Control transforme sa halle en immense terrain de jeu populaire où le foot devient un prétexte pour jouer, réfléchir, danser, débattre et surtout se rencontrer.

Temps forts

Fanzone et diffusion des matchs

Retransmissions sur écrans géants dans toute la halle, dans une ambiance pensée comme un voyage à travers les cultures des nations en jeu.

Foot alternatif & inclusif

À Ground Control, le football dépasse largement les quatre lignes blanches. Au programme : Walking football, Quadball, Subbuteo, Foot-golf, Baby-foot XXL Bonzini, Démonstrations et initiations ouvertes à tous.

E-sport

Le Mondial version manette. Ground Control prend aussi des airs de QG gaming avec : tournois FIFA, défis improvisés, animations e-sport et matchs entre inconnus qui finiront peut-être la soirée ensemble.

Terrain de foot

Ici, tout le monde peut jouer. Pendant toute la compétition, un terrain de foot atypique de 8,5m x 11m prend place dans la halle. Accessible librement, réservable via l’application Joga ou improvisé.

Ligue des pronos

Même les mauvais pronostiqueurs auront leur moment de gloire

Pendant toute la Coupe du Monde, Ground Control lance un grand tournoi de pronostics avec Mon Petit Prono.

Culture foot & événements

Maillots vintage, projections et soirées collectives. Pendant toute la compétition, Ground Control accueille : La brocante So Foot, des projections, des karaokés thématiques, des ateliers participatifs, des stands associatifs et des événements culturels autour du football.

Musique & DJ sets

Le foot se danse aussi. Les soirs de match, les DJ sets embarquent la halle dans les sons des pays représentés.

Le programme complet est à retrouver juste là

Ground Control transforme le football en terrain de rencontres, de fête et de réflexion.

Du jeudi 11 juin 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-20T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris

Métro -> 1 : Gare de Lyon (Paris) (492m)

Bus -> 29 : Rambouillet (Paris) (105m)

Vélib -> Charenton – Place du Col Bourgoin (137.40m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.groundcontrolparis.com/project/coupe-du-monde-2026/



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