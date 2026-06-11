Coupe du monde 2026 : découvrez la fanzone LEGO dans le parc de la Villette Parc de la Villette Paris
Coupe du monde 2026 : découvrez la fanzone LEGO dans le parc de la Villette Parc de la Villette Paris samedi 13 juin 2026.
Programme
Diffusion des matchs
Suivez les matchs de la Coupe du Monde retransmis sur grand écran, en direct ou en rediffusion selon les horaires, et vivez les temps forts du tournoi dans un décor LEGO® unique !
Constructions LEGO
Découvrez trois expériences LEGO® en famille, accessibles dès 6 ans : un atelier pour repartir avec votre création, une fresque collaborative à compléter ensemble et un espace libre pour construire sans limite.
Activités autour du foot
Vibrez au rythme du football avec deux expériences à ne pas manquer : un jeu de tir de précision pour défier votre adresse, et des matchs en 5 contre 5 pour vivre toute l’énergie du terrain.
Du 13 juin au 19 juillet, LEGO installe une immense fanzone dans le parc de la Villette (19e). Diffusion de matchs, animations, ateliers de construction… Le programme s’annonce chargé !
Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :
gratuit
Réservation fortement conseillée
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-20T01:59:59+02:00
Date(s) :
Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord 75019 Paris
https://fanzonelego.com/?date=2026-06-14#reservation
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