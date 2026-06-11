Coupe du monde 2026 : découvrez la fanzone LEGO dans le parc de la Villette Parc de la Villette Paris samedi 13 juin 2026.

Programme

Diffusion des matchs

Suivez les matchs de la Coupe du Monde retransmis sur grand écran, en direct ou en rediffusion selon les horaires, et vivez les temps forts du tournoi dans un décor LEGO® unique !

Le calendrier complet

Constructions LEGO

Découvrez trois expériences LEGO® en famille, accessibles dès 6 ans : un atelier pour repartir avec votre création, une fresque collaborative à compléter ensemble et un espace libre pour construire sans limite.

Activités autour du foot

Vibrez au rythme du football avec deux expériences à ne pas manquer : un jeu de tir de précision pour défier votre adresse, et des matchs en 5 contre 5 pour vivre toute l’énergie du terrain.

Du 13 juin au 19 juillet, LEGO installe une immense fanzone dans le parc de la Villette (19e). Diffusion de matchs, animations, ateliers de construction… Le programme s’annonce chargé !

Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :

gratuit

Réservation fortement conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-20T01:59:59+02:00

Date(s) :

Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord 75019 Paris

https://fanzonelego.com/?date=2026-06-14#reservation



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