Coupe du monde de danse électro de LRC – Life’s Round Contest Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris
Coupe du monde de danse électro de LRC – Life’s Round Contest Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris vendredi 4 décembre 2026.
Ayant pris forme au début des années 2000, dans différents antres de la nuit francilienne, la danse électro a éclaté au grand jour lors de la Techno Parade en 2007. Comme son appellation l’indique clairement, elle surgit en osmose avec des rythmes électroniques, de préférence bien secouants. À la fois (hyper) dynamique, éthique et authentique, elle fait la nique à la Tektonic, variante mercantile complètement toc très vite absorbée par la machine médiatique.
Depuis 2007, sous l’impulsion des vidéos diffusées via internet, elle n’a cessé de conquérir des adeptes sur la planète. Avec les pièces Elektro Kif (2010) et Elektrik (2017), la chorégraphe Blanca Li lui a donné une vraie légitimité scénique. À cet égard, la jeune et très créative compagnie MazelFreten se révèle tout aussi importante, en particulier avec la pièce Rave Lucid (2022).
Lancé en 2013, le championnat du monde de danse électro – Life’s Round Contest (LRC pour les intimes) – a encore amplifié ce mouvement de reconnaissance. L’initiative en revient à l’association LRC Officiel, fondée par Jimmy Medina (alias Milliard), virtuose et activiste de la cause, lui-même déjà plusieurs fois champion du monde.
Programmation à venir
Durée : toute la journée
Catégorie :
- Dès 8 ans, Jeune public, Pass Famille
- Danse / Battle
Pour la quatrième année consécutive, retrouvez le championnat du monde de danse électro, première danse née en France depuis le French cancan. Deux jours pour vibrer au rythme de battles déchainés et de performances, de workshops et de show célébrant cette communauté à l’énergie renouvelée chaque année.
Du vendredi 04 décembre 2026 au samedi 05 décembre 2026 :
samedi
de 11h00 à 23h00
vendredi
de 18h00 à 23h00
payant
De 9 à 25 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-04T19:00:00+01:00
fin : 2026-12-06T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-04T18:00:00+02:00_2026-12-04T23:00:00+02:00;2026-12-05T11:00:00+02:00_2026-12-05T23:00:00+02:00
Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/coupe-du-monde-de-danse-electro-lrc-lifes-round-contest +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot
Afficher la carte du lieu Chaillot – Théâtre national de la Danse et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Églises Tour 2026 Église intermédiaire du 10km et départ du 5km Paris 31 mai 2026
- Activité souplesse et écriture – Entre ciel et pierre, Arc de triomphe, Paris 31 mai 2026
- Le Tour de Paris : l’urban trail autour de la capitale Parc de la Villette Paris 31 mai 2026
- Vide Grenier des Grands Moulins 31 mai 2026
- D’une colline à une montagne, en mouvement ! (I/2), Arc de triomphe, Paris 31 mai 2026