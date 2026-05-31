Ayant pris forme au début des années 2000, dans différents antres de la nuit francilienne, la danse électro a éclaté au grand jour lors de la Techno Parade en 2007. Comme son appellation l’indique clairement, elle surgit en osmose avec des rythmes électroniques, de préférence bien secouants. À la fois (hyper) dynamique, éthique et authentique, elle fait la nique à la Tektonic, variante mercantile complètement toc très vite absorbée par la machine médiatique.

Depuis 2007, sous l’impulsion des vidéos diffusées via internet, elle n’a cessé de conquérir des adeptes sur la planète. Avec les pièces Elektro Kif (2010) et Elektrik (2017), la chorégraphe Blanca Li lui a donné une vraie légitimité scénique. À cet égard, la jeune et très créative compagnie MazelFreten se révèle tout aussi importante, en particulier avec la pièce Rave Lucid (2022).

Lancé en 2013, le championnat du monde de danse électro – Life’s Round Contest (LRC pour les intimes) – a encore amplifié ce mouvement de reconnaissance. L’initiative en revient à l’association LRC Officiel, fondée par Jimmy Medina (alias Milliard), virtuose et activiste de la cause, lui-même déjà plusieurs fois champion du monde.

Programmation à venir

Durée : toute la journée

Catégorie :

Dès 8 ans, Jeune public, Pass Famille

Danse / Battle

Pour la quatrième année consécutive, retrouvez le championnat du monde de danse électro, première danse née en France depuis le French cancan. Deux jours pour vibrer au rythme de battles déchainés et de performances, de workshops et de show célébrant cette communauté à l’énergie renouvelée chaque année.

Du vendredi 04 décembre 2026 au samedi 05 décembre 2026 :

samedi

de 11h00 à 23h00

vendredi

de 18h00 à 23h00

payant

De 9 à 25 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-04T19:00:00+01:00

fin : 2026-12-06T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-04T18:00:00+02:00_2026-12-04T23:00:00+02:00;2026-12-05T11:00:00+02:00_2026-12-05T23:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/coupe-du-monde-de-danse-electro-lrc-lifes-round-contest +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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