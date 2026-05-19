Coupe du monde de football Diffusion du match France/Sénégal Salles-Curan
Coupe du monde de football Diffusion du match France/Sénégal Salles-Curan mardi 16 juin 2026.
Salles-Curan
Coupe du monde de football Diffusion du match France/Sénégal
10 rue de la confrérie Salles-Curan Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Coupe du monde de football diffusion du match France Sénégal à 21h au restaurant Al toupi.
Boissons et restauration sur place info/résa 0623666738
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10 rue de la confrérie Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 6 23 66 67 38
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English :
Soccer World Cup: broadcast of the France Senegal match at 9pm at the Al toupi restaurant.
Drinks and catering on site info/booking 0623666738
L’événement Coupe du monde de football Diffusion du match France/Sénégal Salles-Curan a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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