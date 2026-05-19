Salles-Curan

Coupe du monde de football Diffusion du match France/Sénégal

10 rue de la confrérie Salles-Curan Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Coupe du monde de football diffusion du match France Sénégal à 21h au restaurant Al toupi.

Boissons et restauration sur place info/résa 0623666738

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10 rue de la confrérie Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 6 23 66 67 38

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English :

Soccer World Cup: broadcast of the France Senegal match at 9pm at the Al toupi restaurant.

Drinks and catering on site info/booking 0623666738

L’événement Coupe du monde de football Diffusion du match France/Sénégal Salles-Curan a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)