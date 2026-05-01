Kimple Fishing Cup route des Genêts Salles-Curan

Salles-Curan

Kimple Fishing Cup

route des Genêts la plage du camping des Genêts 1 Salles-Curan Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

1ere Compétition KIMPLE en bateau. 2 catégories live-sans live.

C’est une compétition sportive en bateau, organisée en No Kill, qui réunit des passionnés de pêche aux carnassiers autour des valeurs de performance, d’équité et de respect

Kimple Fishing Cup L’esprit de la pêche sportive

Départ des bateaux à 9h30 le 23 mai et 8h30 le 24 mai de la plage du camping des Genêts 1.

La participation à la Kimple Fishing Cup nécessite de posséder une barque de la marque Kimple.

La Kimple Fishing Cup est une compétition de pêche sportive en bateau, organisée par barque-de-peche.com, et dédiée aux passionnés de pêche aux carnassiers.

En équipes de deux, les pêcheurs s’affrontent à bord de barques Kimple, répartis en deux catégories (avec ou sans technologie live) pour garantir des conditions de jeu équitables. Brochet, sandre, perche ou silure chaque prise est mesurée par des commissaires officiels, puis remise à l’eau immédiatement.

Sur l’eau, la stratégie, la maîtrise technique et l’esprit d’équipe font la différence. À terre, place à la convivialité, aux échanges et au partage entre passionnés.

Le prix de l’inscription inclut le repas du samedi soir, pour prolonger le plaisir autour d’un moment partagé.

Un rendez-vous incontournable pour vivre la pêche sportive autrement, sur l’eau, entre passionnés et professionnels partenaires. .

route des Genêts la plage du camping des Genêts 1 Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie

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English :

1st KIMPLE boat competition. 2 categories live-non-live.

This is a sporting boat competition, organized in No Kill, which brings together carnivorous fishing enthusiasts around the values of performance, fairness and respect

L’événement Kimple Fishing Cup Salles-Curan a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)