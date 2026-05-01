Déjeuner de la Fête des Mères en musique Salles-Curan
Déjeuner de la Fête des Mères en musique Salles-Curan dimanche 31 mai 2026.
Salles-Curan
Déjeuner de la Fête des Mères en musique
9, Place de la Mairie Salles-Curan Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
12h Au Bellevue. Père et fils accompagneront en guitares le menu spécial Fête des Mères pour un moment tout en douceur. Restauration sur place. Infos et réservation au 05 65 60 82 81.
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9, Place de la Mairie Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 82 81 contact@bellevue-levezou.fr
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English :
12pm Au Bellevue. Father and son will accompany the special Mother’s Day menu with their guitars for a sweet moment. Catering on site. Info and booking on 05 65 60 82 81.
L’événement Déjeuner de la Fête des Mères en musique Salles-Curan a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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