Salles-Curan

Soirée Dégustation

9, Place de la Mairie Salles-Curan Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

20h Au Bellevue. Frantz Vènes sera présent pour vous faire découvrir le Domaine Massamier La Mignarde en plein cœur du minervois à travers une dégustation de 5 vins du domaine. Restauration sur place. Infos et réservation au 05 65 60 82 81.

dont la cuvée Domus Maximus, élue meilleur vin du monde en 2005. .

9, Place de la Mairie Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 82 81 contact@bellevue-levezou.fr

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English :

8pm Au Bellevue. Frantz Vènes will be on hand to introduce you to Domaine Massamier La Mignarde in the heart of the Minervois region, with a tasting of 5 wines from the estate. Catering on site. Info and booking on 05 65 60 82 81.

L’événement Soirée Dégustation Salles-Curan a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)