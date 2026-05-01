Salles-Curan

Soirée Musicale

9, Place de la Mairie Salles-Curan Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

19h30 Au Bellevue. Animée par le Duo Alliance, reprise de grands titres internationaux. Restauration sur place. Infos et réservation au 05 65 60 82 81.

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9, Place de la Mairie Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 82 81 contact@bellevue-levezou.fr

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English :

7:30pm Au Bellevue. Hosted by Duo Alliance, covers of international hits. Catering on site. Information and booking on 05 65 60 82 81.

L’événement Soirée Musicale Salles-Curan a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)