Informations pratiques

Thann

Coupe du monde diffusion de la finale sur écran géant

rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Les habitants et visiteurs pourront suivre la finale, se déroulant à New York, en direct sur un écran de 5 mètres de large, dans une ambiance festive et collective.

À l’occasion de cette grande soirée sportive, le parc se transforme en véritable lieu de rassemblement populaire, entièrement dédié au football et à la convivialité. Les habitants et visiteurs pourront suivre la finale, se déroulant à New York, en direct sur un écran de 5m de large, dans une ambiance festive et collective. Buvette, restauration et animations autour du foot viendront compléter cette soirée, avec une ambiance musicale assurée par le Thann Football Club. Petits et grands pourront partager ensemble les émotions du match, dans un esprit de compétition et de fête comme en tribune. .

rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

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English :

Residents and visitors will be able to watch the final, taking place in New York, live on a 5-meter-wide screen, in a festive, communal atmosphere.

L’événement Coupe du monde diffusion de la finale sur écran géant Thann a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay