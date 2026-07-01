Informations pratiques

Thann

Soirée cœur d’été

place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Pensé comme un moment de détente et de convivialité, cet événement transforme le cœur de la ville en véritable espace de loisirs à ciel ouvert.

Pensé comme un moment de détente et de convivialité, cet événement transforme le cœur de la ville en véritable espace de loisirs à ciel ouvert. L’ambiance se veut familiale et chaleureuse, avec une programmation variée qui évoque l’esprit des vacances. Petits et grands peuvent profiter d’une quinzaine de jeux en bois géants et d’animations ludiques. La soirée sera rythmée par un DJ, et plusieurs food trucks proposent une offre gourmande et variée. .

place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

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English :

Conceived as a time for relaxation and socializing, this event transforms the heart of the city into a true open-air recreational space.

L’événement Soirée cœur d’été Thann a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay