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Coupe du monde : vivez la demi-finale des Bleus et la finale au centre sportif Louis-Lumière Centre sportif Louis Lumière Paris

mardi 14 juillet 2026 · Centre sportif Louis Lumière · Paris

Coupe du monde : vivez la demi-finale des Bleus et la finale au centre sportif Louis-Lumière Centre sportif Louis Lumière Paris

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Centre sportif Louis Lumière
Adresse
30 rue Louis Lumière
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
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Prêt.es à vibrer ensemble ?

À l’occasion des derniers rendez-vous de la Coupe du monde, la mairie du 20e vous invite à vivre ensemble cet événement au centre sportif Louis-Lumière, autour d’une diffusion sur écran géant.

Mardi 14 juillet, soutenez les Bleus lors de leur demi-finale face à l’Espagne. Les portes ouvriront à 20 h pour un coup d’envoi à 21 h.

Dimanche 19 juillet, retrouvons nous pour la grande finale de la Coupe du monde. Là encore, les portes ouvriront à 20 h et le match débutera à 21 h.

En famille, entre ami.es ou entre voisin.es, venez partager ces moments de sport et de convivialité dans une ambiance festive.

Le centre sportif Louis-Lumière ouvre ses portes pour deux grandes soirées de football sur écran géant : la demi-finale de l’équipe de France, mardi 14 juillet, puis la finale de la Coupe du monde, dimanche 19 juillet. Rendez-vous dès 20 h, entrée libre et ambiance assurée.
Le dimanche 19 juillet 2026
de 20h00 à 00h00
Le mardi 14 juillet 2026
de 20h00 à 00h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-14T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-19T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-14T20:00:00+02:00_2026-07-14T00:00:00+02:00;2026-07-19T20:00:00+02:00_2026-07-19T00:00:00+02:00

Centre sportif Louis Lumière 30 rue Louis Lumière  75020 Paris
Métro -> 3 : Porte de Bagnolet (Paris) (572m)
Bus -> : Marie de Miribel (Paris) (144m)
Vélib -> Vitruve – Davout (234.70m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://mairie20.paris.fr/pages/coupe-du-monde-vivez-la-demi-finale-des-bleus-et-la-finale-au-centre-sportif-louis-lumiere-35807


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