Coupe du monde : vivez la demi-finale des Bleus et la finale au centre sportif Louis-Lumière Centre sportif Louis Lumière Paris

Informations pratiques

Prêt.es à vibrer ensemble ?

À l’occasion des derniers rendez-vous de la Coupe du monde, la mairie du 20e vous invite à vivre ensemble cet événement au centre sportif Louis-Lumière, autour d’une diffusion sur écran géant.

Mardi 14 juillet, soutenez les Bleus lors de leur demi-finale face à l’Espagne. Les portes ouvriront à 20 h pour un coup d’envoi à 21 h.

Dimanche 19 juillet, retrouvons nous pour la grande finale de la Coupe du monde. Là encore, les portes ouvriront à 20 h et le match débutera à 21 h.

En famille, entre ami.es ou entre voisin.es, venez partager ces moments de sport et de convivialité dans une ambiance festive.

Le centre sportif Louis-Lumière ouvre ses portes pour deux grandes soirées de football sur écran géant : la demi-finale de l’équipe de France, mardi 14 juillet, puis la finale de la Coupe du monde, dimanche 19 juillet. Rendez-vous dès 20 h, entrée libre et ambiance assurée.

Le dimanche 19 juillet 2026

de 20h00 à 00h00

Le mardi 14 juillet 2026

de 20h00 à 00h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-14T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-14T20:00:00+02:00_2026-07-14T00:00:00+02:00;2026-07-19T20:00:00+02:00_2026-07-19T00:00:00+02:00

Centre sportif Louis Lumière 30 rue Louis Lumière 75020 Paris

Métro -> 3 : Porte de Bagnolet (Paris) (572m)

Bus -> : Marie de Miribel (Paris) (144m)

Vélib -> Vitruve – Davout (234.70m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://mairie20.paris.fr/pages/coupe-du-monde-vivez-la-demi-finale-des-bleus-et-la-finale-au-centre-sportif-louis-lumiere-35807



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