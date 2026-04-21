Haguenau

Coupe Nationale Vétérans de tennis de table

8 rue du Tournoi Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 08:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Finales nationales de tennis de table en vétérans. Les meilleurs joueurs français de plus de 40 ans s’affrontent par équipe lors de cette finale. Les équipes sont issues de qualification régionale.

Finales nationales de tennis de table en vétérans. Les meilleurs joueurs français de plus de 40 ans s’affrontent par équipe lors de cette finale. Les équipes sont issues de qualification régionale. Un beau spectacle assuré ! Entrée libre. 0 .

8 rue du Tournoi Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 38 82 74 philippe.ackerer@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Veteran table tennis national finals. The best French players over the age of 40 compete in teams in this final. Teams are drawn from regional qualifiers.

L’événement Coupe Nationale Vétérans de tennis de table Haguenau a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau