Coups de coeur collection, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Informations pratiques

Coups de coeur collection 9 juillet – 26 août Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

inclus dans le billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T15:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T16:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:30:00+02:00

Coups de cœur collections

Les chargés de collections du MOBE vous proposent de vous en dire davantage sur les collections du muséum. En petit comité venez découvrir avec un spécialiste un spécimen, son histoire et ses secrets.

Durée : 20 min

Collection paléontologique : mardi 21 juillet à 15h30 et 16h30 et jeudi 30 juillet à 15h et 16h

Collection archéologique : vendredi 24 juillet à 15h et 16h et vendredi 21 août à 15h et 16h

Collection botanique : jeudi 9 Juillet à 15h et 16h et jeudi 6 août à 15h et 16h

Collection météorite : vendredi 17 juillet à14h30 et 16h et jeudi 20 août à 15h et 16h

Collection bibliothèque-fonds ancien : samedi 25 juillet à 16h et mercredi 26 août à 16h

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.orleans.fr/que-faire-a-orleans/musees/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement#c8112 »}]

avec les chargés de collections du MOBE museum sciences*

Clélie Création