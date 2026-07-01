Coups de coeur collection, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans
jeudi 9 juillet 2026 · Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) · Orléans
Informations pratiques
Coups de coeur collection 9 juillet – 26 août Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret
inclus dans le billet d’entrée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T15:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T16:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:30:00+02:00
Coups de cœur collections
Les chargés de collections du MOBE vous proposent de vous en dire davantage sur les collections du muséum. En petit comité venez découvrir avec un spécialiste un spécimen, son histoire et ses secrets.
Durée : 20 min
Collection paléontologique : mardi 21 juillet à 15h30 et 16h30 et jeudi 30 juillet à 15h et 16h
Collection archéologique : vendredi 24 juillet à 15h et 16h et vendredi 21 août à 15h et 16h
Collection botanique : jeudi 9 Juillet à 15h et 16h et jeudi 6 août à 15h et 16h
Collection météorite : vendredi 17 juillet à14h30 et 16h et jeudi 20 août à 15h et 16h
Collection bibliothèque-fonds ancien : samedi 25 juillet à 16h et mercredi 26 août à 16h
Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.orleans.fr/que-faire-a-orleans/musees/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement#c8112 »}]
avec les chargés de collections du MOBE museum sciences*
Clélie Création
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