Coups de projecteur dans les réserves, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg

Informations pratiques

Coups de projecteur dans les réserves Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00, 17h00 Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin

Sans réservation. Dans la limite des places disponibles : 10 participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Laissez-vous guider dans les réserves de la Bibliothèque nationale et universitaire pour découvrir des documents emblématiques, choisis spécialement pour vous : une tablette d’argile millénaire, un incunable rare, un manuscrit oriental… Chaque visite est différente, selon les œuvres mises en lumière par le guide.

Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la république, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 88 25 28 00 http://www.bnu.fr https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-nationale-et-universitaire/132082773473662;https://twitter.com/BNUStrasbourg Après quatre années de travaux, le bâtiment historique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a rouvert au public le 24 novembre 2014.

Ce chantier d’envergure, confié à l’agence Nicolas Michelin & Associés, a entièrement transformé les espaces intérieurs de la bibliothèque, tout en conservant et restaurant son enveloppe extérieure datant de 1895.

Les enjeux étaient multiples : modernisation des espaces et des services au public, accessibilité élargie, mise en sécurité du bâtiment et des collections, mise en libre accès de 150 000 volumes, développement d’une bibliothèque numérique, création d’un auditorium et d’une salle d’exposition, en soutien à une politique scientifique et culturelle enrichie… Trams B-C-E-F : station République Bus 6, 72 et 15A : arrêt République.

Laissez-vous guider dans les réserves de la Bibliothèque nationale et universitaire pour découvrir des documents emblématiques, choisis spécialement pour vous : une tablette d’argile millénaire, un…

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