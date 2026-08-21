Coups du sort, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Coups du sort Samedi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Spectacle tout public à partir de 6 ans, organisé dans le cadre de la Nuit des bibliothèques de Bordeaux.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours Maréchal Juin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Monia Lyorit