AGENDA · Bordeaux
Coups du sort, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux
Informations pratiques
Coups du sort Samedi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Spectacle tout public à partir de 6 ans, organisé dans le cadre de la Nuit des bibliothèques de Bordeaux.
Bibliothèque Mériadeck 85 cours Maréchal Juin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Monia Lyorit
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