Coure à pied: La foulée des hôpitaux Institut formation en soins Infirmiers Pau
Coure à pied: La foulée des hôpitaux Institut formation en soins Infirmiers Pau dimanche 6 septembre 2026.
Pau
Coure à pied: La foulée des hôpitaux
Institut formation en soins Infirmiers 4, Boulevard Hauterive Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:45:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
La foulée des hôpitaux est une course et une marche pédestre de 7kms organisée par le Fonds de dotation des Hôpitaux du Béarn et de la Soule avec le soutien de professionnels hospitaliers et des mécènes privés.
Cette manifestation sportive, solidaire et caritative est ouverte à toute personne majeure, licenciée et non licenciée.
Un ravitaillement sera mis en place à la fin du parcours et une buvette restauration vous accueillera à l’arrivée.
Les bénéfices seront entièrement reversés au Fonds de dotation dans le but d’améliorer les conditions de soins des patients et de travail des professionnels de santé.
– 10h45 Échauffement
– 11h Départ de la course
– 11h10 Départ de la marche
Distance 7 kms (course et marche) .
Institut formation en soins Infirmiers 4, Boulevard Hauterive Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Coure à pied: La foulée des hôpitaux
L’événement Coure à pied: La foulée des hôpitaux Pau a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pau
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