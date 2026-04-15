Courir pour l’inclusion, Place Royale, Nantes

Courir pour l’inclusion Samedi 25 avril, 20h30 Place Royale Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T23:30:00+02:00

Les 25 et 26 avril 2026, à l’occasion de l’Abalone Marathon de Nantes, l’association Les Extraordinaires poursuit et renforce son action Courir pour Inclusion, une grande action de sensibilisation visant à promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap au cœur de l’un des plus grands événements sportifs de la région.

Cette action est menée avec le soutien d’OC Sport, organisateur de l’Abalone Marathon de Nantes, pleinement engagé aux côtés des Extraordinaires.

Cette année, l’ambition est forte : rassembler 2 000 personnes – coureurs, coureuses, supporters et supportrices – sous un même maillot vert et rose, symbole d’une société plus inclusive, solidaire et engagée. Mobiliser largement grâce au Pack Extraordinaire !

Pour atteindre l’objectif des 2 000 participants mobilisés, Courir pour Inclusion s’appuie sur un dispositif simple et fédérateur : le Pack Extraordinaire, proposé aux coureurs comme aux supporters. Disponible au tarif de 28 euros, ce pack comprend notamment le maillot sublimé aux couleurs de l’association, symbole de l’engagement collectif, ainsi que plusieurs surprises pensées pour accompagner l’événement.

Cette mobilisation est rendue possible grâce au soutien de partenaires et mécènes, majoritairement locaux engagés, depuis la première édition, qui accompagnent l’association dans la mise en œuvre de cette action de sensibilisation d’envergure. Les Extraordinaires poursuivent aujourd’hui la mobilisation de nouveaux soutiens pour faire grandir encore cette édition 2026. Les fonds récoltés serviront à financer toutes les actions menées à l’année par l’association Les Extraordinaires, liées à l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Depuis sa création, Courir pour Inclusion porte un message clair : le sport est un puissant levier de sensibilisation et de changement de regard. En 2026, Les Extraordinaires souhaitent aller encore plus loin en mobilisant davantage de personnes en situation de handicap, qu’elles participent aux courses ou qu’elles s’engagent en tant que supporters et actrices de l’événement. Le Virage Extraordinaire : un cœur battant, inclusif et festif

Temps fort du week-end, le “Virage Extraordinaire” sera de nouveau installé place Royale, au cœur du parcours du marathon et du semi-marathon. Pensée comme une fan zone inclusive, festive et pédagogique, cette place emblématique accueillera : une plateforme PMR, faisant également office de petites tribunes accessibles, un passage immersif dédié aux coureurs et coureuses, un speaker, un DJ et de nombreuses animations, mais aussi des stands de sensibilisation animés par le collectif de restaurants inclusifs des Brigades Extraordinaires. Ces stands permettront au grand public de mieux comprendre les enjeux liés au handicap, à l’inclusion et à l’accès à l’emploi, à travers des échanges, des témoignages et des actions concrètes de sensibilisation.

L’objectif : faire de la place Royale un lieu vivant, ouvert à toutes et tous, et créer une immense marée verte et rose pour encourager les participants tout en sensibilisant largement le public.

Un objectif clair : changer le regard ! À travers cette mobilisation collective, Les Extraordinaires affirment une conviction forte : faire de l’Abalone Marathon de Nantes le marathon le plus extraordinaire de France. Au-delà de la performance sportive, Courir pour Inclusion est une invitation à courir ensemble, à sensibiliser largement au handicap et à changer durablement le regard sur la différence, dans le sport comme dans la société.

Place Royale Place Royale, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lesextraordinaires.org/ »}, {« type »: « email », « value »: « courirpourlinclusion@lesextraordinaires.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0683960402 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-extraordinaires/adhesions/pack-extraordinaire-courir-pour-l-inclusion-abalone-marathon-de-nantes-2026 »}]

Courir pour l’inclusion