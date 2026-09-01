Informations pratiques

Pontarlier

Cours d’allemand pour les adultes

Maison des associations Pontarlier Doubs

Tarif : 180 – 180 – 180 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14

fin : 2027-06-30

Date(s) :

2026-09-14

Envie de vous mettre à l’allemand ou de reprendre après des années ? L’ACFA propose quatre cours pour adultes à Pontarlier, du grand débutant au niveau A2. Groupes de 8 personnes maximum, cours assurés par une Allemande. Première séance d’essai sans engagement. Reprise la semaine du 14 septembre ! .

Maison des associations Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 07 22 30 contact@acfa-pontarlier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours d’allemand pour les adultes

L’événement Cours d’allemand pour les adultes Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS