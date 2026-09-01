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AGENDA · Pontarlier

Cours d’allemand pour les adultes Pontarlier

lundi 14 septembre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
mercredi 30 juin 2027
Adresse
Maison des associations
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
180 180 180 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Cours d’allemand pour les adultes

Maison des associations Pontarlier Doubs

Tarif : 180 – 180 – 180 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2027-06-30

Date(s) :
2026-09-14

Envie de vous mettre à l’allemand ou de reprendre après des années ? L’ACFA propose quatre cours pour adultes à Pontarlier, du grand débutant au niveau A2. Groupes de 8 personnes maximum, cours assurés par une Allemande. Première séance d’essai sans engagement. Reprise la semaine du 14 septembre !   .

Maison des associations Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 07 22 30  contact@acfa-pontarlier.fr

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English : Cours d’allemand pour les adultes

L’événement Cours d’allemand pour les adultes Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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