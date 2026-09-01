Cours d’allemand pour les adultes Pontarlier
lundi 14 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Cours d’allemand pour les adultes
Maison des associations Pontarlier Doubs
Tarif : 180 – 180 – 180 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2027-06-30
Date(s) :
2026-09-14
Envie de vous mettre à l’allemand ou de reprendre après des années ? L’ACFA propose quatre cours pour adultes à Pontarlier, du grand débutant au niveau A2. Groupes de 8 personnes maximum, cours assurés par une Allemande. Première séance d’essai sans engagement. Reprise la semaine du 14 septembre ! .
Maison des associations Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 07 22 30 contact@acfa-pontarlier.fr
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English : Cours d’allemand pour les adultes
L’événement Cours d’allemand pour les adultes Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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