Exposition de travaux manuels Pontarlier
samedi 12 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Exposition de travaux manuels
Salle Michel Malfroy Annonciades Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Organisé par l’Association Pontissalienne de Loisirs.
Exposition et démonstrations de travaux manuels réalisés par les membres de l’association, présentation et informations sur les différentes activités. .
Salle Michel Malfroy Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 18 23 10 ap.loisirs25@yahoo.com
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English : Exposition de travaux manuels
L’événement Exposition de travaux manuels Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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