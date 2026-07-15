Informations pratiques

Pontarlier

Exposition de travaux manuels

Salle Michel Malfroy Annonciades Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Organisé par l’Association Pontissalienne de Loisirs.

Exposition et démonstrations de travaux manuels réalisés par les membres de l’association, présentation et informations sur les différentes activités. .

Salle Michel Malfroy Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 18 23 10 ap.loisirs25@yahoo.com

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English : Exposition de travaux manuels

L’événement Exposition de travaux manuels Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS