Cours de Biokinésie 2026-2027 Gîe La Grange Madame Salle Lotus Vasles

Informations pratiques

Vasles

Cours de Biokinésie 2026-2027

Gîe La Grange Madame Salle Lotus 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-15

Venez profiter de 2 cours d’essais !

Basée sur la gymnastique des organes, la Biokinésie allie mouvements lents & dynamiques inspirés du Pilates et du Yoga, mélangés à des exercices de respirations pour favoriser l’automassage de vos organes.

Pratiquer la Biokinésie permet d’améliorer votre posture, votre souplesse, gagner en capacité respiratoire, travailler votre posture et vos muscles profonds. C’est un moment de détente qui vous permettra d’agir sur douleurs articulaires, prise de poids, dos vouté…

BIOKINÉSIE le cours adapté à TOUS avec des postures douces de renforcement au sol ou debout, des adaptations en fonctions de vos capacités

BIOKINÉSIE & POSTURE INVERSÉES un cours plus intensif mais tout aussi accessible avec des surélévations du bassin pour un automassage plus profond

Matériel à prévoir Un tapis, un bâton, des poids légers, une tenue souple et la bonne humeur! .

Gîe La Grange Madame Salle Lotus 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 40 48 97

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English : Cours de Biokinésie 2026-2027

L’événement Cours de Biokinésie 2026-2027 Vasles a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Gâtine