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Les histoires douces Bibliothèque Vasles Vasles

mardi 6 octobre 2026 · Bibliothèque Vasles · Vasles

Les histoires douces Bibliothèque Vasles Vasles

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Bibliothèque Vasles
Adresse
7 Espace Agora
Ville
79340 Vasles
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Vasles

Les histoires douces

Bibliothèque Vasles 7 Espace Agora Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 10:30:00
fin : 2026-10-06 11:30:00

Date(s) :
2026-10-06

Un temps d ‘animation spécialement conçu pour les tout-petits et leurs accompagnateurs autour d’histoires, de comptines et de surprises.

Public 0-3 ans   .

Bibliothèque Vasles 7 Espace Agora Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 61 38  bibliothequedevasles@orange.fr

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English : Les histoires douces

L’événement Les histoires douces Vasles a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine

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