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Cours de Capoeira Angola traditionnelle avec Mestre Faísca Archipelia paris

samedi 12 septembre 2026 · Archipelia · paris

Cours de Capoeira Angola traditionnelle avec Mestre Faísca Archipelia paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 26 juin 2027
Lieu
Archipelia
Adresse
17, rue des Envierges
Ville
75020 paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Contactez nous pour connaître les inscriptions, forfaits et tarifs !</p>

Sans oublier l’autodéfense d’un art martial et l’initiation à une langue étrangère d’un cours de langue.

Avec une formation auprès d’un grand maître de capoeira, une grande expérience et sensibilité, MestreFaísca accompagne chaque élève avec une attention particulière, sans jugement et avec le souci de faire progresser chacun à son propre rythme.

Dans nos cours la bienveillance est une priorité absolue.

Un cours collectif où les enfants découvrent de façon ludique:

  • Mouvements d’attaque, de défense et équilibre du corps
  • Musique: chants et instruments traditionnels
  • Mise en pratique de tous les éléments : roda ou vadiação
  • Samba de Roda traditionnelle
instruments musicaux, enfants, capoeira Angola, Mestre Faísca
Initiation à la musique de la Capoeira Angola : les enfants apprennent à jouer des instruments traditionnels et à découvrir le rythme et chansons de la Capoeira Angola. ; Crédits : ©CEDANZE
instruments musicaux, enfants, capoeira Angola, Mestre Faísca, mouvements
Initiation au berimbau, instrument principal de la Capoeira. Mouvements, coordination et expression corporelle : les enfants découvrent la richesse de la Capoeira Angola. ; Crédits : ©CEDANZE

UN PETIT APERÇU DES COURS

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT le cours de votre enfant !

Inscriptions ouvertes

Inscription

L’agilité d’un cours de sport, la coordination et créativité d’un cours de musique, l’expression corporelle d’un cours de danse. L’activité qui réunit tout ce qu’un parent cherche à développer chez son fils de façon ludique.
Du lundi 07 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :
samedi
de 14h30 à 15h30
payant

Contactez nous pour connaître les inscriptions, forfaits et tarifs !

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T17:30:00+02:00
fin : 2027-06-26T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T14:30:00+02:00_2026-09-12T15:30:00+02:00;2026-09-19T14:30:00+02:00_2026-09-19T15:30:00+02:00;2026-09-26T14:30:00+02:00_2026-09-26T15:30:00+02:00;2026-10-03T14:30:00+02:00_2026-10-03T15:30:00+02:00;2026-10-10T14:30:00+02:00_2026-10-10T15:30:00+02:00;2026-10-17T14:30:00+02:00_2026-10-17T15:30:00+02:00;2026-10-24T14:30:00+02:00_2026-10-24T15:30:00+02:00;2026-10-31T14:30:00+02:00_2026-10-31T15:30:00+02:00;2026-11-07T14:30:00+02:00_2026-11-07T15:30:00+02:00;2026-11-14T14:30:00+02:00_2026-11-14T15:30:00+02:00;2026-11-21T14:30:00+02:00_2026-11-21T15:30:00+02:00;2026-11-28T14:30:00+02:00_2026-11-28T15:30:00+02:00;2026-12-05T14:30:00+02:00_2026-12-05T15:30:00+02:00;2026-12-12T14:30:00+02:00_2026-12-12T15:30:00+02:00;2026-12-19T14:30:00+02:00_2026-12-19T15:30:00+02:00;2026-12-26T14:30:00+02:00_2026-12-26T15:30:00+02:00;2027-01-02T14:30:00+02:00_2027-01-02T15:30:00+02:00;2027-01-09T14:30:00+02:00_2027-01-09T15:30:00+02:00;2027-01-16T14:30:00+02:00_2027-01-16T15:30:00+02:00;2027-01-23T14:30:00+02:00_2027-01-23T15:30:00+02:00;2027-01-30T14:30:00+02:00_2027-01-30T15:30:00+02:00;2027-02-06T14:30:00+02:00_2027-02-06T15:30:00+02:00;2027-02-13T14:30:00+02:00_2027-02-13T15:30:00+02:00;2027-02-20T14:30:00+02:00_2027-02-20T15:30:00+02:00;2027-02-27T14:30:00+02:00_2027-02-27T15:30:00+02:00;2027-03-06T14:30:00+02:00_2027-03-06T15:30:00+02:00;2027-03-13T14:30:00+02:00_2027-03-13T15:30:00+02:00;2027-03-20T14:30:00+02:00_2027-03-20T15:30:00+02:00;2027-03-27T14:30:00+02:00_2027-03-27T15:30:00+02:00;2027-04-03T14:30:00+02:00_2027-04-03T15:30:00+02:00;2027-04-10T14:30:00+02:00_2027-04-10T15:30:00+02:00;2027-04-17T14:30:00+02:00_2027-04-17T15:30:00+02:00;2027-04-24T14:30:00+02:00_2027-04-24T15:30:00+02:00;2027-05-01T14:30:00+02:00_2027-05-01T15:30:00+02:00;2027-05-08T14:30:00+02:00_2027-05-08T15:30:00+02:00;2027-05-15T14:30:00+02:00_2027-05-15T15:30:00+02:00;2027-05-22T14:30:00+02:00_2027-05-22T15:30:00+02:00;2027-05-29T14:30:00+02:00_2027-05-29T15:30:00+02:00;2027-06-05T14:30:00+02:00_2027-06-05T15:30:00+02:00;2027-06-12T14:30:00+02:00_2027-06-12T15:30:00+02:00;2027-06-19T14:30:00+02:00_2027-06-19T15:30:00+02:00;2027-06-26T14:30:00+02:00_2027-06-26T15:30:00+02:00

Archipelia 17, rue des Envierges  75020 paris
+33666561390 cedanze.paris@hotmail.com


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