Cours de Capoeira Angola traditionnelle avec Mestre Faísca Archipelia Paris
samedi 12 septembre 2026 · Archipelia · Paris
Informations pratiques
Si ta condition physique s’est détériorée ces dernières années, mais qu’au fond, ce que tu souhaites le plus dans la vie, c’est retrouver une meilleure relation avec ton corps et ton esprit, j’espère que tu trouveras ici la solution.
CAPOEIRA ANGOLA TRADITIONNELLE
Pour ceux qui cherchent une activité collective pour développer sa condition physique, rythme et coordination, peu importe d’où tu pars.
Pas besoin d’être en forme, coordonné ou à l’aise avec ton corps pour commencer.
Avec une formation auprès d’un grand maître de capoeira, une grande expérience et sensibilité, Mestre Faísca accompagne chaque élève avec une attention particulière, sans jugement et avec le souci de faire progresser chacun à son propre rythme.
Dans nos cours la bienveillance est une priorité absolue.
Tu trouveras:
- Mouvements d’attaque, de défense et équilibre du corps
- Musique: chants et instruments traditionnels
- Mise en pratique de tous les éléments : roda ou vadiação.
- Samba de Roda traditionnelle
RESERVE TON COURS dès maintenant
Inscriptions ouvertes !
Activité collective et culturelle pour développer sa condition physique, rythme et coordination. Mouvements d’attaque, défense, équilibre du corps et musique. Pas besoin d’être en forme, coordonné ou à l’aise avec ton corps pour commencer.
Du lundi 07 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :
samedi
de 16h00 à 18h00
payant
Contactez nous pour connaître les inscriptions, forfaits et tarifs !
Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 111 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T19:00:00+02:00
fin : 2027-06-26T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-26T16:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00;2026-10-03T16:00:00+02:00_2026-10-03T18:00:00+02:00;2026-10-10T16:00:00+02:00_2026-10-10T18:00:00+02:00;2026-10-17T16:00:00+02:00_2026-10-17T18:00:00+02:00;2026-10-24T16:00:00+02:00_2026-10-24T18:00:00+02:00;2026-10-31T16:00:00+02:00_2026-10-31T18:00:00+02:00;2026-11-07T16:00:00+02:00_2026-11-07T18:00:00+02:00;2026-11-14T16:00:00+02:00_2026-11-14T18:00:00+02:00;2026-11-21T16:00:00+02:00_2026-11-21T18:00:00+02:00;2026-11-28T16:00:00+02:00_2026-11-28T18:00:00+02:00;2026-12-05T16:00:00+02:00_2026-12-05T18:00:00+02:00;2026-12-12T16:00:00+02:00_2026-12-12T18:00:00+02:00;2026-12-19T16:00:00+02:00_2026-12-19T18:00:00+02:00;2026-12-26T16:00:00+02:00_2026-12-26T18:00:00+02:00;2027-01-02T16:00:00+02:00_2027-01-02T18:00:00+02:00;2027-01-09T16:00:00+02:00_2027-01-09T18:00:00+02:00;2027-01-16T16:00:00+02:00_2027-01-16T18:00:00+02:00;2027-01-23T16:00:00+02:00_2027-01-23T18:00:00+02:00;2027-01-30T16:00:00+02:00_2027-01-30T18:00:00+02:00;2027-02-06T16:00:00+02:00_2027-02-06T18:00:00+02:00;2027-02-13T16:00:00+02:00_2027-02-13T18:00:00+02:00;2027-02-20T16:00:00+02:00_2027-02-20T18:00:00+02:00;2027-02-27T16:00:00+02:00_2027-02-27T18:00:00+02:00;2027-03-06T16:00:00+02:00_2027-03-06T18:00:00+02:00;2027-03-13T16:00:00+02:00_2027-03-13T18:00:00+02:00;2027-03-20T16:00:00+02:00_2027-03-20T18:00:00+02:00;2027-03-27T16:00:00+02:00_2027-03-27T18:00:00+02:00;2027-04-03T16:00:00+02:00_2027-04-03T18:00:00+02:00;2027-04-10T16:00:00+02:00_2027-04-10T18:00:00+02:00;2027-04-17T16:00:00+02:00_2027-04-17T18:00:00+02:00;2027-04-24T16:00:00+02:00_2027-04-24T18:00:00+02:00;2027-05-01T16:00:00+02:00_2027-05-01T18:00:00+02:00;2027-05-08T16:00:00+02:00_2027-05-08T18:00:00+02:00;2027-05-15T16:00:00+02:00_2027-05-15T18:00:00+02:00;2027-05-22T16:00:00+02:00_2027-05-22T18:00:00+02:00;2027-05-29T16:00:00+02:00_2027-05-29T18:00:00+02:00;2027-06-05T16:00:00+02:00_2027-06-05T18:00:00+02:00;2027-06-12T16:00:00+02:00_2027-06-12T18:00:00+02:00;2027-06-19T16:00:00+02:00_2027-06-19T18:00:00+02:00;2027-06-26T16:00:00+02:00_2027-06-26T18:00:00+02:00
Archipelia 17, rue des Envierges 75020 Paris
+33666561390 cedanze.paris@hotmail.com
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