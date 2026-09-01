Cours de Capoeira Angola traditionnelle avec Mestre Faísca Gymnase Marie Paradis Paris
vendredi 11 septembre 2026 · Gymnase Marie Paradis · Paris
Informations pratiques
Sans oublier l’autodéfense d’un art martial et l’initiation à une langue étrangère d’un cours de langues.
Avec une formation auprès d’un grand maître de capoeira, une grande expérience et sensibilité, MestreFaísca accompagne chaque élève avec une attention particulière, sans jugement et avec le souci de faire progresser chacun à son propre rythme.
Dans nos cours la bienveillance est une priorité absolue.
Un cours collectif où les enfants découvrent:
- Mouvements d’attaque, de défense et équilibre du corps
- Musique: chants et instruments traditionnels
- Mise en pratique de tous les éléments : roda ou vadiação.
- Samba de Roda traditionnelle
UN PETIT APERÇU DES COURS
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT le cours de votre enfant !
Inscriptions ouvertes
L’agilité d’un cours de sport, la coordination et créativité d’un cours de musique, l’expression corporelle d’un cours de danse. L’activité qui réunit tout ce qu’un parent cherche à développer chez son fils de façon ludique.
Du lundi 07 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :
vendredi
de 17h45 à 18h45
payant
Contactez nous pour connaître les inscriptions, forfaits et tarifs !
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T20:45:00+02:00
fin : 2027-06-25T21:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T17:45:00+02:00_2026-09-11T18:45:00+02:00;2026-09-18T17:45:00+02:00_2026-09-18T18:45:00+02:00;2026-09-25T17:45:00+02:00_2026-09-25T18:45:00+02:00;2026-10-02T17:45:00+02:00_2026-10-02T18:45:00+02:00;2026-10-09T17:45:00+02:00_2026-10-09T18:45:00+02:00;2026-10-16T17:45:00+02:00_2026-10-16T18:45:00+02:00;2026-10-23T17:45:00+02:00_2026-10-23T18:45:00+02:00;2026-10-30T17:45:00+02:00_2026-10-30T18:45:00+02:00;2026-11-06T17:45:00+02:00_2026-11-06T18:45:00+02:00;2026-11-13T17:45:00+02:00_2026-11-13T18:45:00+02:00;2026-11-20T17:45:00+02:00_2026-11-20T18:45:00+02:00;2026-11-27T17:45:00+02:00_2026-11-27T18:45:00+02:00;2026-12-04T17:45:00+02:00_2026-12-04T18:45:00+02:00;2026-12-11T17:45:00+02:00_2026-12-11T18:45:00+02:00;2026-12-18T17:45:00+02:00_2026-12-18T18:45:00+02:00;2026-12-25T17:45:00+02:00_2026-12-25T18:45:00+02:00;2027-01-01T17:45:00+02:00_2027-01-01T18:45:00+02:00;2027-01-08T17:45:00+02:00_2027-01-08T18:45:00+02:00;2027-01-15T17:45:00+02:00_2027-01-15T18:45:00+02:00;2027-01-22T17:45:00+02:00_2027-01-22T18:45:00+02:00;2027-01-29T17:45:00+02:00_2027-01-29T18:45:00+02:00;2027-02-05T17:45:00+02:00_2027-02-05T18:45:00+02:00;2027-02-12T17:45:00+02:00_2027-02-12T18:45:00+02:00;2027-02-19T17:45:00+02:00_2027-02-19T18:45:00+02:00;2027-02-26T17:45:00+02:00_2027-02-26T18:45:00+02:00;2027-03-05T17:45:00+02:00_2027-03-05T18:45:00+02:00;2027-03-12T17:45:00+02:00_2027-03-12T18:45:00+02:00;2027-03-19T17:45:00+02:00_2027-03-19T18:45:00+02:00;2027-03-26T17:45:00+02:00_2027-03-26T18:45:00+02:00;2027-04-02T17:45:00+02:00_2027-04-02T18:45:00+02:00;2027-04-09T17:45:00+02:00_2027-04-09T18:45:00+02:00;2027-04-16T17:45:00+02:00_2027-04-16T18:45:00+02:00;2027-04-23T17:45:00+02:00_2027-04-23T18:45:00+02:00;2027-04-30T17:45:00+02:00_2027-04-30T18:45:00+02:00;2027-05-07T17:45:00+02:00_2027-05-07T18:45:00+02:00;2027-05-14T17:45:00+02:00_2027-05-14T18:45:00+02:00;2027-05-21T17:45:00+02:00_2027-05-21T18:45:00+02:00;2027-05-28T17:45:00+02:00_2027-05-28T18:45:00+02:00;2027-06-04T17:45:00+02:00_2027-06-04T18:45:00+02:00;2027-06-11T17:45:00+02:00_2027-06-11T18:45:00+02:00;2027-06-18T17:45:00+02:00_2027-06-18T18:45:00+02:00;2027-06-25T17:45:00+02:00_2027-06-25T18:45:00+02:00
Gymnase Marie Paradis 5 rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris
Métro -> 7 : Poissonnière (Paris) (399m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (170m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (109.00m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33666561390 cedanze.paris@hotmail.com
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