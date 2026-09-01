Cours de Capoeira Angola traditionnelle avec Mestre Faísca Gymnase Marie Paradis Paris

Informations pratiques

Sans oublier l’autodéfense d’un art martial et l’initiation à une langue étrangère d’un cours de langues.

Avec une formation auprès d’un grand maître de capoeira, une grande expérience et sensibilité, MestreFaísca accompagne chaque élève avec une attention particulière, sans jugement et avec le souci de faire progresser chacun à son propre rythme.

Dans nos cours la bienveillance est une priorité absolue.

Un cours collectif où les enfants découvrent:

Mouvements d’attaque, de défense et équilibre du corps

Musique: chants et instruments traditionnels



Mise en pratique de tous les éléments : roda ou vadiação.

Samba de Roda traditionnelle

Initiation à la musique de la Capoeira Angola : les enfants apprennent à jouer des instruments traditionnels et à découvrir le rythme et chansons de la Capoeira Angola. ; Crédits : ©CEDANZE

Mouvements, coordination et expression corporelle : les enfants découvrent la richesse de la Capoeira Angola. ; Crédits : ©CEDANZE

UN PETIT APERÇU DES COURS

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT le cours de votre enfant !

Inscriptions ouvertes

Inscription

L’agilité d’un cours de sport, la coordination et créativité d’un cours de musique, l’expression corporelle d’un cours de danse. L’activité qui réunit tout ce qu’un parent cherche à développer chez son fils de façon ludique.

Du lundi 07 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :

vendredi

de 17h45 à 18h45

payant

Contactez nous pour connaître les inscriptions, forfaits et tarifs !

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T20:45:00+02:00

fin : 2027-06-25T21:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T17:45:00+02:00_2026-09-11T18:45:00+02:00;2026-09-18T17:45:00+02:00_2026-09-18T18:45:00+02:00;2026-09-25T17:45:00+02:00_2026-09-25T18:45:00+02:00;2026-10-02T17:45:00+02:00_2026-10-02T18:45:00+02:00;2026-10-09T17:45:00+02:00_2026-10-09T18:45:00+02:00;2026-10-16T17:45:00+02:00_2026-10-16T18:45:00+02:00;2026-10-23T17:45:00+02:00_2026-10-23T18:45:00+02:00;2026-10-30T17:45:00+02:00_2026-10-30T18:45:00+02:00;2026-11-06T17:45:00+02:00_2026-11-06T18:45:00+02:00;2026-11-13T17:45:00+02:00_2026-11-13T18:45:00+02:00;2026-11-20T17:45:00+02:00_2026-11-20T18:45:00+02:00;2026-11-27T17:45:00+02:00_2026-11-27T18:45:00+02:00;2026-12-04T17:45:00+02:00_2026-12-04T18:45:00+02:00;2026-12-11T17:45:00+02:00_2026-12-11T18:45:00+02:00;2026-12-18T17:45:00+02:00_2026-12-18T18:45:00+02:00;2026-12-25T17:45:00+02:00_2026-12-25T18:45:00+02:00;2027-01-01T17:45:00+02:00_2027-01-01T18:45:00+02:00;2027-01-08T17:45:00+02:00_2027-01-08T18:45:00+02:00;2027-01-15T17:45:00+02:00_2027-01-15T18:45:00+02:00;2027-01-22T17:45:00+02:00_2027-01-22T18:45:00+02:00;2027-01-29T17:45:00+02:00_2027-01-29T18:45:00+02:00;2027-02-05T17:45:00+02:00_2027-02-05T18:45:00+02:00;2027-02-12T17:45:00+02:00_2027-02-12T18:45:00+02:00;2027-02-19T17:45:00+02:00_2027-02-19T18:45:00+02:00;2027-02-26T17:45:00+02:00_2027-02-26T18:45:00+02:00;2027-03-05T17:45:00+02:00_2027-03-05T18:45:00+02:00;2027-03-12T17:45:00+02:00_2027-03-12T18:45:00+02:00;2027-03-19T17:45:00+02:00_2027-03-19T18:45:00+02:00;2027-03-26T17:45:00+02:00_2027-03-26T18:45:00+02:00;2027-04-02T17:45:00+02:00_2027-04-02T18:45:00+02:00;2027-04-09T17:45:00+02:00_2027-04-09T18:45:00+02:00;2027-04-16T17:45:00+02:00_2027-04-16T18:45:00+02:00;2027-04-23T17:45:00+02:00_2027-04-23T18:45:00+02:00;2027-04-30T17:45:00+02:00_2027-04-30T18:45:00+02:00;2027-05-07T17:45:00+02:00_2027-05-07T18:45:00+02:00;2027-05-14T17:45:00+02:00_2027-05-14T18:45:00+02:00;2027-05-21T17:45:00+02:00_2027-05-21T18:45:00+02:00;2027-05-28T17:45:00+02:00_2027-05-28T18:45:00+02:00;2027-06-04T17:45:00+02:00_2027-06-04T18:45:00+02:00;2027-06-11T17:45:00+02:00_2027-06-11T18:45:00+02:00;2027-06-18T17:45:00+02:00_2027-06-18T18:45:00+02:00;2027-06-25T17:45:00+02:00_2027-06-25T18:45:00+02:00

Gymnase Marie Paradis 5 rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris

Métro -> 7 : Poissonnière (Paris) (399m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (170m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (109.00m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33666561390 cedanze.paris@hotmail.com



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