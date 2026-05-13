Cours de catwalk avec Kadidja Touré, Musée Postal, Paris

Cours de catwalk avec Kadidja Touré Samedi 23 mai, 20h30, 21h45 Musée Postal Paris

Sur réservation – 30 participants maximum par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Osez le podium ! Le temps d’un atelier, le public se glisse dans la peau d’un mannequin et découvre les bases du catwalk. Guidé pas à pas, chacun explore posture, démarche et assurance, pour vivre une expérience ludique et stimulante.

Musée Postal 34 boulevard de Vaugirard75015 Paris Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France 01 42 79 24 24 http://www.museepostal.fr https://www.instagram.com/museepostal;https://www.facebook.com/museepostal;https://www.youtube.com/@museepostal [{« type »: « link », « value »: « https://www.museepostal.fr/expositions-et-evenements/cours-de-catwalk-avec-kadidja-toure »}] Bienvenue au Musée Postal, la maison des lettres, des timbres et des aventures humaines. Ici, chaque enveloppe a un voyage, chaque timbre une époque, chaque facteur une histoire à partager. À travers des collections riches et vivantes, partez sur les traces du courrier qui a relié les personnes, inspiré des artistes et façonné notre quotidien.

Pour les amoureux de l’histoire, nos pièces emblématiques, nos documents rares et nos récits de routes postales dévoilent une épopée faite d’ingéniosité, d’audace et de liens tissés à travers le temps. Pour les familles, des dispositifs interactifs, des ateliers créatifs et des parcours ludiques transforment la visite en moment de découverte à partager, où l’on touche, écoute, observe et s’émerveille. METRO

Arrêt Montparnasse-Bienvenüe (sortie n°2) : lignes 4, 6, 12, 13

Arrêt Pasteur : lignes 6, 12

Arrêt Falguière : ligne 12

BUS

Arrêts Armorique-Musée Postal ou Gare Montparnasse

Lignes 28, 39, 58, 88, 91, 92, 94, 95

Nuit européenne des musées

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