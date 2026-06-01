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COURS DE CHANT FESTIVAL D’ART LYRIQUE Saint-Béat-Lez

COURS DE CHANT FESTIVAL D’ART LYRIQUE Saint-Béat-Lez jeudi 13 août 2026.

Adresse : MOULIN DES ARTS

Ville : 31440 Saint-Béat-Lez

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saint-Béat-Lez

COURS DE CHANT FESTIVAL D’ART LYRIQUE

MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:30:00
fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Cours du stage de chant lyrique ouvert au public Technique vocale et interprétation .
Sur réservation abonnement au Festival 20€.   .

MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie   rencontreslyriquesluchon@gmail.fr

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English :

Vocal technique and interpretation opera singing workshop open to the public.

L’événement COURS DE CHANT FESTIVAL D’ART LYRIQUE Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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