COURS DE CHANT FESTIVAL D’ART LYRIQUE Saint-Béat-Lez
COURS DE CHANT FESTIVAL D’ART LYRIQUE Saint-Béat-Lez jeudi 13 août 2026.
Saint-Béat-Lez
COURS DE CHANT FESTIVAL D’ART LYRIQUE
MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:30:00
fin : 2026-08-13 18:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Cours du stage de chant lyrique ouvert au public Technique vocale et interprétation .
Sur réservation abonnement au Festival 20€. .
MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie rencontreslyriquesluchon@gmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vocal technique and interpretation opera singing workshop open to the public.
L’événement COURS DE CHANT FESTIVAL D’ART LYRIQUE Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Saint-Béat-Lez (Haute-Garonne)
- BRANDON BOULODROME Saint-Béat-Lez 19 juin 2026
- FESTIVAL DE LA SCULPTURE ET DU MARBRE MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez 11 juillet 2026
- SYMPOSIUM DU FESTIVAL DE LA SCULPTURE ET DU MARBRE PROMENADE GALLIENI Saint-Béat-Lez 11 juillet 2026
- EXPOSITION FESTIVAL DE LA SCULPTURE ET DU MARBRE Saint-Béat-Lez 11 juillet 2026
- EXPOSITION FESTIVAL DE LA SCULPTURE ET DU MARBRE Saint-Béat-Lez 11 juillet 2026