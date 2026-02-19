Cours de Cuisine Apéritifs Dinatoires Les Argentiers Limoges

Cours de Cuisine Apéritifs Dinatoires

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Participez à un atelier culinaire organisé par la Chapelle Saint Martin et apprenez à confectionner de délicieux mets pour un apéritif dinatoire ! Sous les conseils d’un chef passionné, découvrez des astuces pour préparer des plats savoureux et surprendre vos proches.

Réservation par téléphone ou par mail en lien. .

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com

