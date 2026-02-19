Cours de Cuisine Apéritifs Dinatoires Les Argentiers Limoges

Cours de Cuisine Apéritifs Dinatoires

Cours de Cuisine Apéritifs Dinatoires Les Argentiers Limoges samedi 30 mai 2026.

Cours de Cuisine Apéritifs Dinatoires

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Participez à un atelier culinaire organisé par la Chapelle Saint Martin et apprenez à confectionner de délicieux mets pour un apéritif dinatoire ! Sous les conseils d’un chef passionné, découvrez des astuces pour préparer des plats savoureux et surprendre vos proches.
Réservation par téléphone ou par mail en lien.   .

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17  info@chapellesaintmartin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours de Cuisine Apéritifs Dinatoires

L’événement Cours de Cuisine Apéritifs Dinatoires Limoges a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Limoges Métropole