Cours de cuisine Ayurvédique La Roche-Posay

68 Route de la Corbière La Roche-Posay Vienne

La santé et la maladie naissent toutes deux de l’alimentation.

— Charaka Samhita

En Ayurveda, manger devient un acte de soin chaque repas peut nourrir la vitalité ou l’épuiser.

Découvrez la cuisine ayurvédique avec Enora Conan, éducatrice de santé selon l’Ayurveda.

– Un samedi par mois, 2 h pour découvrir une cuisine saine, savoureuse et adaptée à la saison.

– Étude des aliments, principes de digestion et préparation de deux recettes ayurvédiques.

– Un moment convivial pour apprendre à se nourrir en conscience et renforcer vitalité et équilibre et renouveler votre carnet de recettes.

Chaque séance est indépendante et permet d’apprendre deux nouvelles recettes ayurvédiques à reproduire chez soi.

Pour les curistes un autre atelier est prévu toutes les deux semaines à partir du 20 mars. Vous apprendrez 3 recettes détox pour accompagner notre cure thermale. .

