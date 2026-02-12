Cours de cuisine Ayurvédique La Roche-Posay
samedi 20 juin 2026.
Cours de cuisine Ayurvédique
68 Route de la Corbière La Roche-Posay Vienne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La santé et la maladie naissent toutes deux de l’alimentation.
— Charaka Samhita
En Ayurveda, manger devient un acte de soin chaque repas peut nourrir la vitalité ou l’épuiser.
Découvrez la cuisine ayurvédique avec Enora Conan, éducatrice de santé selon l’Ayurveda.
– Un samedi par mois, 2 h pour découvrir une cuisine saine, savoureuse et adaptée à la saison.
– Étude des aliments, principes de digestion et préparation de deux recettes ayurvédiques.
– Un moment convivial pour apprendre à se nourrir en conscience et renforcer vitalité et équilibre et renouveler votre carnet de recettes.
Chaque séance est indépendante et permet d’apprendre deux nouvelles recettes ayurvédiques à reproduire chez soi.
Pour les curistes un autre atelier est prévu toutes les deux semaines à partir du 20 mars. Vous apprendrez 3 recettes détox pour accompagner notre cure thermale. .
68 Route de la Corbière La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 81 56
