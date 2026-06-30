Cours de cuisine x Fauchon Rouen

Informations pratiques

Rouen

Cours de cuisine x Fauchon

Halle aux Toiles Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:30:00

fin : 2026-10-10 16:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Le samedi 10 octobre 2026, prenez place sous l’impressionnante hauteur sous plafond de la grande salle atypique de la Halle aux Toiles, pour suivre un cours de cuisine géant concocté par la prestigieuse École Fauchon. Une expérience inédite, alliant transmission et excellence gastronomique autour du sucré ou du salé.

Points clés

Une expérience partagée dans un lieu exceptionnel

Une école de prestige

Un tablier offert

Prêt à découvrir les secrets de cuisine des grands chefs ?

Au cœur de la Halle aux Toiles, sous l’impression plafond voûté, les chefs et apprentis de la prestigieuse École Fauchon vous invitent à prendre place derrière les fourneaux pour participer à deux cours de cuisine géant ! Durant ce week-end festif, l’École Fauchon partagera son savoir-faire inégalé avec les passionnés de gastronomie et les amateurs éclairés. Les participants auront l’opportunité unique d’apprendre les techniques et secrets des chefs.

Plutôt team salé ou sucré ? Vous avez le choix entre 2 ateliers, tous deux suivis d’une dégustation conviviale

– Un cours de pâtisserie de 14h30 à 16h Le Mille-feuille à la Grecque inspirée de la chanson Sirtaki de l’orchestre Grecque Mesogios

L’École FAUCHON vous invite à composer un dessert solaire et délicat sous l’immense hauteur sous plafond de la Halle aux toiles. Une recette qui voyage entre la Grèce et la Méditerranée, et qui prouve qu’un grand dessert peut être aussi simple qu’élégant.

– Un cours de cuisine de 17h30 à 19h l’Effeuillée de bar inspiré de la musique Le Sud de Nino Ferrer.

Quand la gastronomie rencontre la musique, c’est tout un accord qui se joue. Pour cette édition, l’École FAUCHON vous invite à composer votre propre partition culinaire autour d’un plat qui sent bon le soleil, la Méditerranée et les herbes parfumées.

Chaque élément de cette recette est une note, chaque saveur une mélodie — et c’est vous qui les assemblez, guidés par nos chefs, pour créer un plat aussi beau qu’harmonieux.

Des ateliers festifs, ensoleillés et conviviaux — à l’image de Rouen à Table — pour cuisiner en musique et déguster ensemble le fruit de votre travail.

Ces cours de cuisine vous feront vivre une expérience immersive, alliant tradition et innovation. Que vous soyez débutant ou cuisinier expérimenté, il est conçu pour tous les niveaux et promet de ravir vos papilles. Ne manquez pas cette chance exceptionnelle de perfectionner vos compétences culinaires dans un cadre historique et prestigieux !

Un tablier Rouen à Table ! vous sera offert

L’école Fauchon Gastronomie française de demain

L’École Fauchon, référence d’excellence dans le secteur de la gastronomie, forme les futurs managers et artisans des métiers de bouche en alliant savoir-faire traditionnel et innovation, préparant ainsi la nouvelle génération à réinventer la gastronomie française face aux défis contemporains du digital, des circuits courts et des nouveaux modes de consommation. Depuis plus de 130 ans la maison Fauchon, créée par un traiteur normand, Auguste Fauchon, œuvre pour promouvoir l’excellence culinaire à la française et partage son savoir-faire à travers l’international. .

Halle aux Toiles Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours de cuisine x Fauchon

L’événement Cours de cuisine x Fauchon Rouen a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Rouen tourisme