Cours de danse de bal — Paris 10e — 1er cours offert Ecole du Bal – Studio Rail Paris

Informations pratiques

Contrairement à des cours de danse classiques basés sur des chorégraphies fixes, notre pédagogie vous rend autonome : vous apprenez à guider et à être guidé, pour pouvoir danser avec n’importe quel partenaire, dans n’importe quel bal.

Ce que nous enseignons

Danses de bal musette et bals populaires, dans la tradition parisienne d’origine — celle des bistrots et guinguettes du début du XXe siècle — rendue accessible et vivante pour aujourd’hui.

Vos enseignants

Julie la Môme et Pierrôt la Gambille, tous deux issus des bals populaires parisiens et du monde de la danse de bal, enseignent ensemble depuis plus de 10 ans.

Informations pratiques

9 rue Château-Landon, 75010 Paris (métro Château-Landon)

Tous les jeudis, de 17h30 à 19h

️ Reprise le jeudi 10 septembre 2026

Premier cours offert pour tout nouvel élève

Tarifs

12€ le cours à l’unité, ou carte de 10 cours à 100€

Adhésion annuelle à l’association requise (tarif selon profil)

En partenariat avec Paribal et StudioRail.

Plus d’informations et inscription : lecoledubal.dansons.fr

L’École du Bal vous apprend à danser librement, sans figures à retenir par cœur.

Du jeudi 10 septembre 2026 au jeudi 24 juin 2027 :

jeudi

de 17h30 à 19h00

payant

Pas de réservation, vous venez quand vous voulez

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T20:30:00+02:00

fin : 2027-06-24T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T17:30:00+02:00_2026-09-10T19:00:00+02:00;2026-09-17T17:30:00+02:00_2026-09-17T19:00:00+02:00;2026-09-24T17:30:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00;2026-10-01T17:30:00+02:00_2026-10-01T19:00:00+02:00;2026-10-08T17:30:00+02:00_2026-10-08T19:00:00+02:00;2026-10-15T17:30:00+02:00_2026-10-15T19:00:00+02:00;2026-10-22T17:30:00+02:00_2026-10-22T19:00:00+02:00;2026-10-29T17:30:00+02:00_2026-10-29T19:00:00+02:00;2026-11-05T17:30:00+02:00_2026-11-05T19:00:00+02:00;2026-11-12T17:30:00+02:00_2026-11-12T19:00:00+02:00;2026-11-19T17:30:00+02:00_2026-11-19T19:00:00+02:00;2026-11-26T17:30:00+02:00_2026-11-26T19:00:00+02:00;2026-12-03T17:30:00+02:00_2026-12-03T19:00:00+02:00;2026-12-10T17:30:00+02:00_2026-12-10T19:00:00+02:00;2026-12-17T17:30:00+02:00_2026-12-17T19:00:00+02:00;2026-12-24T17:30:00+02:00_2026-12-24T19:00:00+02:00;2026-12-31T17:30:00+02:00_2026-12-31T19:00:00+02:00;2027-01-07T17:30:00+02:00_2027-01-07T19:00:00+02:00;2027-01-14T17:30:00+02:00_2027-01-14T19:00:00+02:00;2027-01-21T17:30:00+02:00_2027-01-21T19:00:00+02:00;2027-01-28T17:30:00+02:00_2027-01-28T19:00:00+02:00;2027-02-04T17:30:00+02:00_2027-02-04T19:00:00+02:00;2027-02-11T17:30:00+02:00_2027-02-11T19:00:00+02:00;2027-02-18T17:30:00+02:00_2027-02-18T19:00:00+02:00;2027-02-25T17:30:00+02:00_2027-02-25T19:00:00+02:00;2027-03-04T17:30:00+02:00_2027-03-04T19:00:00+02:00;2027-03-11T17:30:00+02:00_2027-03-11T19:00:00+02:00;2027-03-18T17:30:00+02:00_2027-03-18T19:00:00+02:00;2027-03-25T17:30:00+02:00_2027-03-25T19:00:00+02:00;2027-04-01T17:30:00+02:00_2027-04-01T19:00:00+02:00;2027-04-08T17:30:00+02:00_2027-04-08T19:00:00+02:00;2027-04-15T17:30:00+02:00_2027-04-15T19:00:00+02:00;2027-04-22T17:30:00+02:00_2027-04-22T19:00:00+02:00;2027-04-29T17:30:00+02:00_2027-04-29T19:00:00+02:00;2027-05-06T17:30:00+02:00_2027-05-06T19:00:00+02:00;2027-05-13T17:30:00+02:00_2027-05-13T19:00:00+02:00;2027-05-20T17:30:00+02:00_2027-05-20T19:00:00+02:00;2027-05-27T17:30:00+02:00_2027-05-27T19:00:00+02:00;2027-06-03T17:30:00+02:00_2027-06-03T19:00:00+02:00;2027-06-10T17:30:00+02:00_2027-06-10T19:00:00+02:00;2027-06-17T17:30:00+02:00_2027-06-17T19:00:00+02:00;2027-06-24T17:30:00+02:00_2027-06-24T19:00:00+02:00

Ecole du Bal – Studio Rail 9, rue Château-Landon 75010 Les ateliers se déroulent au 6ème étage (salle de danse)Paris

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