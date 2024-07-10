Cours de danse en couple : konpa Restaurant RIZDJONDJON PARIS
Cours de danse en couple : konpa Restaurant RIZDJONDJON PARIS mercredi 10 juillet 2024.
Nelly pratique le modern jazz, la danse classique mais aussi des danses afros.
Elle a décidé, seule et donc débutante de venir apprendre le konpa ou compas.
Le compas ou konpa une musique envoutante d’Haiti. Cette musique vous saisie le coeur et les tripes. Conséquence, elle vous fait bouger et vous rend heureux.se.
Cette danse konpa, à la fois sensuelle et technique, a des codes et s’apprend.
TOUS LES MARDIS, nous vous proposons des cours de konpa débutant dans un restaurant haitien sur Paris.
Le programme vous décompose comme suit : manger haïtien, apprendre le konpa et danser dans une soirée qui suit le cours.
Seul.e ou célibataire, en couple ou entre ami.e.s, venez découvrir une danse de couple tropicale des caraïbes et plus précisément d’Haïti en plein cœur de Paris.
Du mardi 09 juillet 2024 au jeudi 31 décembre 2026 :
mardi, vendredi
de 21h00 à 01h00
payant
Places limitées, réservation en ligne vivement conseillée
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2024-07-10T00:00:00+02:00
fin : 2026-12-30T02:00:00+01:00
Date(s) : 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Restaurant RIZDJONDJON 291 rue Saint Denis 75002 PARIS
+33651967353
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