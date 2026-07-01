Informations pratiques

Massy

Cours de danse latine

25a Route de Neufchâtel Massy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 13:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

En partenariat avec Supervision Terremoto. Capoeira Desportiva France-Anne et Adyam

Au programme L’après-midi Capoeira Danse brésilienne Salsa Stretching Yoga. Accueil 13h30 début 14h. Infos & réservations 06 95 01 58 81.

18h30 détente apéro jardin & musicien Cubain.

Ouvert à tous. Réservation obligatoire. .

25a Route de Neufchâtel Massy 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 01 58 81

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English : Cours de danse latine

L’événement Cours de danse latine Massy a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Bray Eawy