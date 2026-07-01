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AGENDA · Massy

Cours de danse latine Massy

samedi 11 juillet 2026 · Massy

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
25a Route de Neufchâtel
Ville
76270 Massy
Département
Seine-Maritime
Tarif

Massy

Cours de danse latine

25a Route de Neufchâtel Massy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 13:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

En partenariat avec Supervision Terremoto. Capoeira Desportiva France-Anne et Adyam
Au programme L’après-midi Capoeira Danse brésilienne Salsa Stretching Yoga. Accueil 13h30 début 14h. Infos & réservations 06 95 01 58 81.
18h30 détente apéro jardin & musicien Cubain.
Ouvert à tous. Réservation obligatoire.   .

25a Route de Neufchâtel Massy 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 01 58 81 

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English : Cours de danse latine

L’événement Cours de danse latine Massy a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Bray Eawy

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