Cours de danse Tarentelle Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

ET SI TU ENTRAIS DANS LA RONDE ?

Cet atelier propose une immersion dans les tarentelles, ces danses traditionnelles du sud de l’Italie à la fois festives, vibrantes et profondément collectives. Ici, le tambourin donne le tempo, le cercle se forme, et au centre, chacun·e peut prendre sa place, porté·e par l’énergie du groupe.

À la croisée des traditions et d’un regard contemporain, la danseuse Giulia Pesole ouvre un espace à la fois pédagogique et artistique. Elle y explore les multiples contextes dans lesquels les tarentelles ont évolué, tout en mettant en lumière ce qui fait leur force aujourd’hui : une pratique vivante, expressive, et résolument partagée.

Pas besoin d’être initié·e : tout le monde est invité à participer, à ressentir, à essayer.

Danseuse et pédagogue du mouvement, Giulia Pesole développe depuis plusieurs années une recherche approfondie autour des tarentelles, entre pratique et théorie. Formée en médiation artistique à la Sorbonne Nouvelle et en pédagogie du mouvement à Rome, elle navigue entre création, transmission et projets culturels. Cofondatrice du collectif RomaTrad et membre de la compagnie Teatro del Mediterraneo, elle accompagne également l’ARTA à Paris, tout en menant des ateliers de danses traditionnelles et de mouvement créatif.

Un tourbillon venu du sud de l’Italie s’invite à Communale St-Ouen : entre rythme, cercle et énergie collective, la tarentelle se danse, se partage et se réinvente.

Le mercredi 20 mai 2026

de 19h00 à 20h30

payant

Prix libre sur place

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-20T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T19:00:00+02:00_2026-05-20T20:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/cours-de-danse-tarentelle/



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