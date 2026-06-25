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Cours de découverte de Qi Gong Salle Croix des Rameaux Gannat

Cours de découverte de Qi Gong Salle Croix des Rameaux Gannat mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
Salle Croix des Rameaux
Adresse
20 Rue Croix des Rameaux
Ville
03800 Gannat
Département
Allier
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Tarif

Gannat

Cours de découverte de Qi Gong

Salle Croix des Rameaux 20 Rue Croix des Rameaux Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-01

Cours de découverte gratuit en Qi Gong Les mercredis matins ou jeudi soirs
  .

Salle Croix des Rameaux 20 Rue Croix des Rameaux Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 01 22 26  jean-louis.delahermosa@neuf.fr

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English :

Free Introductory Qi Gong Class on Wednesday mornings or Thursday evenings

L’événement Cours de découverte de Qi Gong Gannat a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Val de Sioule

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