Cours de découverte de Qi Gong Salle Croix des Rameaux Gannat
Cours de découverte de Qi Gong Salle Croix des Rameaux Gannat mercredi 1 juillet 2026.
Gannat
Cours de découverte de Qi Gong
Salle Croix des Rameaux 20 Rue Croix des Rameaux Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-01
Cours de découverte gratuit en Qi Gong Les mercredis matins ou jeudi soirs
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Salle Croix des Rameaux 20 Rue Croix des Rameaux Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 01 22 26 jean-louis.delahermosa@neuf.fr
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English :
Free Introductory Qi Gong Class on Wednesday mornings or Thursday evenings
L’événement Cours de découverte de Qi Gong Gannat a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Val de Sioule
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