Les Médiévales du Chardon Devant le Musée Machelon Gannat samedi 11 juillet 2026.

Gannat

Les Médiévales du Chardon

Devant le Musée Machelon 1 esplanade Pierre Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

ART&COM organise sa 4ème édition des Médiévales du Chardon les 11 et 12 Juillet 2026 sur l’esplanade et dans la cour du château-musée .

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Devant le Musée Machelon 1 esplanade Pierre Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 46 17 91 80 artcomgannat@gmail.com

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English :

ART&COM is organizing the 4th edition of the Médivales du Chardon on July 11 and 12, 2026, on the esplanade and in the courtyard of the castle-museum.

L’événement Les Médiévales du Chardon Gannat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Val de Sioule