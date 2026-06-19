Les Médiévales du Chardon Devant le Musée Machelon Gannat
Les Médiévales du Chardon Devant le Musée Machelon Gannat samedi 11 juillet 2026.
Gannat
Les Médiévales du Chardon
Devant le Musée Machelon 1 esplanade Pierre Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12
ART&COM organise sa 4ème édition des Médiévales du Chardon les 11 et 12 Juillet 2026 sur l’esplanade et dans la cour du château-musée .
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Devant le Musée Machelon 1 esplanade Pierre Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 46 17 91 80 artcomgannat@gmail.com
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English :
ART&COM is organizing the 4th edition of the Médivales du Chardon on July 11 and 12, 2026, on the esplanade and in the courtyard of the castle-museum.
L’événement Les Médiévales du Chardon Gannat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Val de Sioule
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