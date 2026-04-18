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Cours de découverte de yoga aérien Les Tilleuls GEDRE Gavarnie-Gèdre

Cours de découverte de yoga aérien Les Tilleuls GEDRE Gavarnie-Gèdre vendredi 1 mai 2026.

Lieu : GEDRE

Adresse : Camping Les Tilleuls

Ville : 65120 Gavarnie-Gèdre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Gavarnie-Gèdre

Cours de découverte de yoga aérien Les Tilleuls

GEDRE Camping Les Tilleuls Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-05-01

Tous les jours, sur réservation. Les séances se passent à l’extérieur, face aux montagnes.
Informations et réservations sur le site internet ou par téléphone.   .

GEDRE Camping Les Tilleuls Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 80 46 06 

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English :

Every day, by reservation. Sessions take place outdoors, facing the mountains.

L’événement Cours de découverte de yoga aérien Les Tilleuls Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-04-18 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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