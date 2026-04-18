Cours de découverte de yoga aérien Les Tilleuls GEDRE Gavarnie-Gèdre
Cours de découverte de yoga aérien Les Tilleuls GEDRE Gavarnie-Gèdre vendredi 1 mai 2026.
Gavarnie-Gèdre
Cours de découverte de yoga aérien Les Tilleuls
GEDRE Camping Les Tilleuls Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-05-01
Tous les jours, sur réservation. Les séances se passent à l’extérieur, face aux montagnes.
Informations et réservations sur le site internet ou par téléphone. .
GEDRE Camping Les Tilleuls Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 80 46 06
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English :
Every day, by reservation. Sessions take place outdoors, facing the mountains.
L’événement Cours de découverte de yoga aérien Les Tilleuls Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-04-18 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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