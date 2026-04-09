Cours de Dessin au Musée Langres
Cours de Dessin au Musée Langres dimanche 7 juin 2026.
Langres
Cours de Dessin au Musée
Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
Découvrez la pratique de la copie d’oeuvre. Encadré par un professeur, venez dessiner en vous inspirant des oeuvres exposées. .
Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 02 83 about.christophe@orange.fr
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English :
L’événement Cours de Dessin au Musée Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres
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