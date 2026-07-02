Cours de dessin intergénérationnel, Echoppe seniors La Lumineuse, Bordeaux

Informations pratiques

Cours de dessin intergénérationnel 23 septembre – 9 décembre, certains mercredis Echoppe seniors La Lumineuse Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T14:30:00+02:00 – 2026-09-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-12-09T14:30:00+01:00 – 2026-12-09T16:30:00+01:00

Initiation au dessin (dès 3 ans) à partir des grands classiques du musée. Cours organisés avec l’association ZéLI, l’Agence Culturelle Rebelle.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/cours-de-dessin-intergenerationnel

Echoppe seniors La Lumineuse 196 rue Achard 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/cours-de-dessin-intergenerationnel »}]

autour des collections permanentes.

Cours de dessin intergénérationnel. Photo : I. Beccia, MusBA