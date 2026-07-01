Cours de poterie avec Eirolf Céramique Eirolf Céramique Lannion

Informations pratiques

Lannion

Cours de poterie avec Eirolf Céramique

Eirolf Céramique 1 Rue de Rosampont Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-15

L’été est bien installé, et les nouveaux créneaux de modelage de juillet et d’août sont désormais disponibles à la réservation sur le calendrier !

Entre deux plongeons, une balade en bord de mer, un barbecue improvisé ou simplement pendant votre jour de congé, pourquoi ne pas vous offrir une petite pause au frais à l’atelier ? Ici, les murs bien frais et les bons moments vous attendent.

Les places sont ouvertes, il ne vous reste plus qu’à choisir le créneau qui vous convient.

Au plaisir de vous retrouver cet été pour partager un moment créatif, loin de la chaleur… le temps d’une parenthèse rafraîchissante !

Cours de modelage à la main, nous ne serons pas sur un tour de potier.

Tout niveau à partir de quatre ans.

Pour retrouver mes créations, je suis sur les marchés

les lundis à Trégastel

les vendredis à Perros-Guirec

salon de coiffure Chez Juliette à Trébeurden

tous les jours de la semaine à la boutique de créateurs de Tréguier, 4 rue Colvestre.

marché de créateurs à Binic le 12 juillet et le 15 août .

Eirolf Céramique 1 Rue de Rosampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Cours de poterie avec Eirolf Céramique Lannion a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose