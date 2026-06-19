Derrière chez moi Brasserie kerampont Lannion
Derrière chez moi Brasserie kerampont Lannion jeudi 16 juillet 2026.
Lannion
Derrière chez moi
Brasserie kerampont 2 hent koz montroulez Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Le duo Derrière Chez Moi, c’est Tiphaine au violon et Vincent à l’accordéon, qui vous concoctons des airs à danser auxquels vos gambettes ne sauront résister ! .
Brasserie kerampont 2 hent koz montroulez Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Derrière chez moi Lannion a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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