Festival Extérieur-Jour | Zik & Boum + En attendant Brutus La Mutante Lannion mercredi 15 juillet 2026.

Lannion

Festival Extérieur-Jour | Zik & Boum + En attendant Brutus

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 00:00:00

Date(s) :

2026-07-15

ZIK et BOUM | 18h00

Zik et Boum sont inséparables. Amis de toujours, ils ont développé au fil du temps un mimétisme réciproque presque maladif. L’un est plutôt chétif et vif, tandis que l’autre se montre costaud et ancré. De ces contradictions naît un univers à part et décalé, où se mêlent acrobaties, cirque et cascades, le tout rythmé par le son de baguettes magiques. Un spectacle visuel et rythmé qui saura surprendre petits et grands.

EN ATTENDANT BRUTUS | 19h30

Porté par les jumeaux Johan et Claire, ce duo fusionnel s’est construit une solide complicité artistique au fil des ans. Sur scène, Johan fait cracher les basses et les synthés de son ordinateur tout en faisant vibrer sa guitare dans l’ampli. De son côté, Claire chante en français son délire perceptif de la réalité, un monde unique où les révoltés deviennent des aliens et les livres, de bons potes. Leurs premières expériences musicales au sein de formations métal et pop-punk renforcent leur alchimie. C’est de là qu’est germée l’idée d’un duo façon The White Stripes version électro, à la fois fiévreux et lumineux. Ensemble, ils ouvrent une brèche entre le quotidien et l’étrange, balançant avec brio entre la rage et la tendresse. Le duo sortira d’ailleurs son tout premier EP indépendant en septembre prochain.

Diffusion du match de demie-finale de la Coupe du Monde | 21h00

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Festival Extérieur-Jour | Zik & Boum + En attendant Brutus Lannion a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose