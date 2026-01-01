Cours de Qi-Gong Salle des Iles Basses Ornans

Cours de Qi-Gong

Salle des Iles Basses 15 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-03-14 2026-05-09

Ornans Yoga vous propose des cours de Qi-Gong, une discipline millénaire basée sur l’harmonisation du corps et de l’esprit.

3 cours hebdomadaires de 1h15

Accessible à tous les âges et conditions physiques, par des mouvements

lents et harmonieux, cette pratique mène à un assouplissement du corps, à

une meilleure gestion du stress et des émotions. Par la conscience des tensions corporelles, de la respiration, la pratique permet d’accéder à un sentiment de relaxation et d’harmonie.

Le Qi-Gong vise à stimuler la circulation de l’énergie vitale qui nous habite,

à trouver le calme en soi, à se relier à ses sensations. Le Qi-Gong permet de développer une perception subtile de l’environnement, de l’interaction de l’homme et de la nature et de se nourrir des énergies de celle-ci.

Renseignements et inscriptions https://www.ornans-yoga.fr/ .

