Cours de Qi-Gong & self-défense sénior (100% féminin) – Paris 14e École Dansomania Paris
Cours de Qi-Gong & self-défense sénior (100% féminin) – Paris 14e École Dansomania Paris jeudi 20 mars 2025.
A l’occasion de l’ouverture du cours de Qi Gong et self-défense pour seniors, l’école Shaktibudo vous invite à découvrir cette discipline à la date de votre choix !
La première séance est gratuite et ouverte exclusivement aux femmes de plus de 55 ans.
Pourquoi venir à ce cours de Qi Gong & self-défense pensé pour les femmes ?
En une heure, vous allez expérimenter :
- Des exercices de Qi Gong pour détendre le corps et l’esprit
- Des mouvements qui renforcent l’équilibre et la mobilité
- Un moment de convivialité entre femmes, dans un cadre bienveillant
Ce cours inclut également des applications des mouvements de Qi Gong en self-défense.
Informations pratiques
Date : les jeudis de 9h à 10h
Lieu : École Dansomania – 59 rue Sarrette, 75014 Paris (Porte d’Orléans)
Accès facile : Métro M4 / Tram T3a / Bus 92, 68, 54, 38
Places limitées – inscription obligatoire
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Un cours de bien-être et santé réservé aux femmes seniors.
Du mercredi 19 mars 2025 au jeudi 25 juin 2026 :
jeudi
de 09h00 à 10h00
gratuit
Réservations en ligne ou par mail.
Public adultes. A partir de 55 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-03-20T10:00:00+01:00
fin : 2026-06-25T13:00:00+02:00
Date(s) : 2025-03-20T09:00:00+02:00_2025-03-20T10:00:00+02:00;2025-03-27T09:00:00+02:00_2025-03-27T10:00:00+02:00;2025-04-03T09:00:00+02:00_2025-04-03T10:00:00+02:00;2025-04-10T09:00:00+02:00_2025-04-10T10:00:00+02:00;2025-04-17T09:00:00+02:00_2025-04-17T10:00:00+02:00;2025-04-24T09:00:00+02:00_2025-04-24T10:00:00+02:00;2025-05-01T09:00:00+02:00_2025-05-01T10:00:00+02:00;2025-05-08T09:00:00+02:00_2025-05-08T10:00:00+02:00;2025-05-15T09:00:00+02:00_2025-05-15T10:00:00+02:00;2025-05-22T09:00:00+02:00_2025-05-22T10:00:00+02:00;2025-05-29T09:00:00+02:00_2025-05-29T10:00:00+02:00;2025-06-05T09:00:00+02:00_2025-06-05T10:00:00+02:00;2025-06-12T09:00:00+02:00_2025-06-12T10:00:00+02:00;2025-06-19T09:00:00+02:00_2025-06-19T10:00:00+02:00;2025-06-26T09:00:00+02:00_2025-06-26T10:00:00+02:00;2025-07-03T09:00:00+02:00_2025-07-03T10:00:00+02:00;2025-07-10T09:00:00+02:00_2025-07-10T10:00:00+02:00;2025-07-17T09:00:00+02:00_2025-07-17T10:00:00+02:00;2025-07-24T09:00:00+02:00_2025-07-24T10:00:00+02:00;2025-07-31T09:00:00+02:00_2025-07-31T10:00:00+02:00;2025-08-07T09:00:00+02:00_2025-08-07T10:00:00+02:00;2025-08-14T09:00:00+02:00_2025-08-14T10:00:00+02:00;2025-08-21T09:00:00+02:00_2025-08-21T10:00:00+02:00;2025-08-28T09:00:00+02:00_2025-08-28T10:00:00+02:00;2025-09-04T09:00:00+02:00_2025-09-04T10:00:00+02:00;2025-09-11T09:00:00+02:00_2025-09-11T10:00:00+02:00;2025-09-18T09:00:00+02:00_2025-09-18T10:00:00+02:00;2025-09-25T09:00:00+02:00_2025-09-25T10:00:00+02:00;2025-10-02T09:00:00+02:00_2025-10-02T10:00:00+02:00;2025-10-09T09:00:00+02:00_2025-10-09T10:00:00+02:00;2025-10-16T09:00:00+02:00_2025-10-16T10:00:00+02:00;2025-10-23T09:00:00+02:00_2025-10-23T10:00:00+02:00;2025-10-30T09:00:00+02:00_2025-10-30T10:00:00+02:00;2025-11-06T09:00:00+02:00_2025-11-06T10:00:00+02:00;2025-11-13T09:00:00+02:00_2025-11-13T10:00:00+02:00;2025-11-20T09:00:00+02:00_2025-11-20T10:00:00+02:00;2025-11-27T09:00:00+02:00_2025-11-27T10:00:00+02:00;2025-12-04T09:00:00+02:00_2025-12-04T10:00:00+02:00;2025-12-11T09:00:00+02:00_2025-12-11T10:00:00+02:00;2025-12-18T09:00:00+02:00_2025-12-18T10:00:00+02:00;2025-12-25T09:00:00+02:00_2025-12-25T10:00:00+02:00;2026-01-01T09:00:00+02:00_2026-01-01T10:00:00+02:00;2026-01-08T09:00:00+02:00_2026-01-08T10:00:00+02:00;2026-01-15T09:00:00+02:00_2026-01-15T10:00:00+02:00;2026-01-22T09:00:00+02:00_2026-01-22T10:00:00+02:00;2026-01-29T09:00:00+02:00_2026-01-29T10:00:00+02:00;2026-02-05T09:00:00+02:00_2026-02-05T10:00:00+02:00;2026-02-12T09:00:00+02:00_2026-02-12T10:00:00+02:00;2026-02-19T09:00:00+02:00_2026-02-19T10:00:00+02:00;2026-02-26T09:00:00+02:00_2026-02-26T10:00:00+02:00;2026-03-05T09:00:00+02:00_2026-03-05T10:00:00+02:00;2026-03-12T09:00:00+02:00_2026-03-12T10:00:00+02:00;2026-03-19T09:00:00+02:00_2026-03-19T10:00:00+02:00;2026-03-26T09:00:00+02:00_2026-03-26T10:00:00+02:00;2026-04-02T09:00:00+02:00_2026-04-02T10:00:00+02:00;2026-04-09T09:00:00+02:00_2026-04-09T10:00:00+02:00;2026-04-16T09:00:00+02:00_2026-04-16T10:00:00+02:00;2026-04-23T09:00:00+02:00_2026-04-23T10:00:00+02:00;2026-04-30T09:00:00+02:00_2026-04-30T10:00:00+02:00;2026-05-07T09:00:00+02:00_2026-05-07T10:00:00+02:00;2026-05-14T09:00:00+02:00_2026-05-14T10:00:00+02:00;2026-05-21T09:00:00+02:00_2026-05-21T10:00:00+02:00;2026-05-28T09:00:00+02:00_2026-05-28T10:00:00+02:00;2026-06-04T09:00:00+02:00_2026-06-04T10:00:00+02:00;2026-06-11T09:00:00+02:00_2026-06-11T10:00:00+02:00;2026-06-18T09:00:00+02:00_2026-06-18T10:00:00+02:00;2026-06-25T09:00:00+02:00_2026-06-25T10:00:00+02:00
École Dansomania 59, rue Sarrette 75014 Paris
https://www.helloasso.com/associations/union-francaise-du-progressive-wing-tsun-system-et/evenements/cours-de-qi-gong-et-self-defense-senior-100-feminin shaktibudo@gmail.com
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