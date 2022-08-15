Cours de salsa en plein air, Place aux herbes, Draguignan

Cours de salsa en plein air 8 – 29 juillet, les mercredis Place aux herbes Var

Animation gratuite sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T18:30:00+02:00 – 2026-07-08T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-29T18:30:00+02:00 – 2026-07-29T20:30:00+02:00

Initiation à la salsa, bachata, kizomba sur la place aux herbes proposée par l’animation du quartier des Arts de Draguignan (AQAD).

Animation gratuite sans réservation.

Mercredi 8/15/22/29 juillet de 18h30 à 20h30

Place aux herbes Place aux herbes draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Par l’association AQAD