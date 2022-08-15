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Cours de salsa en plein air, Place aux herbes, Draguignan

Cours de salsa en plein air, Place aux herbes, Draguignan

Cours de salsa en plein air, Place aux herbes, Draguignan mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Place aux herbes

Adresse : Place aux herbes draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Tarif : Animation gratuite sans réservation

Cours de salsa en plein air 8 – 29 juillet, les mercredis Place aux herbes Var

Animation gratuite sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T18:30:00+02:00 – 2026-07-08T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T18:30:00+02:00 – 2026-07-29T20:30:00+02:00

Initiation à la salsa, bachata, kizomba sur la place aux herbes proposée par l’animation du quartier des Arts de Draguignan (AQAD).
Animation gratuite sans réservation.
Mercredi 8/15/22/29 juillet de 18h30 à 20h30

Place aux herbes Place aux herbes draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Par l’association AQAD

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