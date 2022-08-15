Cours de salsa en plein air, Place aux herbes, Draguignan
Cours de salsa en plein air, Place aux herbes, Draguignan mercredi 8 juillet 2026.
Cours de salsa en plein air 8 – 29 juillet, les mercredis Place aux herbes Var
Animation gratuite sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T18:30:00+02:00 – 2026-07-08T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T18:30:00+02:00 – 2026-07-29T20:30:00+02:00
Initiation à la salsa, bachata, kizomba sur la place aux herbes proposée par l’animation du quartier des Arts de Draguignan (AQAD).
Animation gratuite sans réservation.
Mercredi 8/15/22/29 juillet de 18h30 à 20h30
Place aux herbes Place aux herbes draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Par l’association AQAD
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