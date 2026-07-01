Cours de sport – spécial femme enceinte, salle du marais, Bailleul

Informations pratiques

Cours de sport – spécial femme enceinte Jeudi 9 juillet, 10h00 salle du marais Nord

inscription obligatoire nombre de place limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T11:00:00+02:00

Vous êtes enceinte ou vous venez d’accoucher et vous souhaitez faire une activité physique ? Participez à cette séance de sport adaptée ! Au programme : renforcement musculaire et étirements pour soulager les douleurs.

La séance est adaptée à la condition physique de chacune et à l’avancement de la grossesse.

Cet atelier est animé par AC-MYCOACH et proposé dans le cadre du dispositif du Bus des 1000 premiers jours porté par Cœur de Flandre agglo.

Important : les participantes doivent s’assurer, auprès de leur professionnel de santé, qu’il n’existe aucune contre-indication à la pratique de ce type d’activité.

Jeudi 9 juillet de 10 h à 11 h à Bailleul (salle du marais)

Nombre de places limité – Inscription obligatoire

salle du marais 276 rue de Lille 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/atelier-cours-de-sport-special-femme-enceinte-bailleul-0907 »}]

Rendez-vous jeudi 9 juillet à Bailleul pour un atelier « bien dans son corps : bouger, se renforcer, étirer en étant enceinte ou après un accouchement »