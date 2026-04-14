Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cours de Tai Chi Gung, Parc de la Tour Vieille, Alès

Cours de Tai Chi Gung, Parc de la Tour Vieille, Alès

Cours de Tai Chi Gung, Parc de la Tour Vieille, Alès vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Parc de la Tour Vieille

Adresse : Chemin de la Tour Vieille, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif : Séances gratuites pour découvrir la pratique.

Cours de Tai Chi Gung 22 et 29 mai Parc de la Tour Vieille Gard

Séances gratuites pour découvrir la pratique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T09:30:00+02:00 – 2026-05-22T10:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T09:30:00+02:00 – 2026-05-29T10:30:00+02:00

Parc de la Tour Vieille Chemin de la Tour Vieille, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 49 22 85 »}]
Une pratique douce et équilibrante pour le corps et l’esprit.

À voir aussi à Alès (Gard)