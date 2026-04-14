Cours de Tai Chi Gung, Parc de la Tour Vieille, Alès
Cours de Tai Chi Gung, Parc de la Tour Vieille, Alès vendredi 22 mai 2026.
Cours de Tai Chi Gung 22 et 29 mai Parc de la Tour Vieille Gard
Séances gratuites pour découvrir la pratique.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T09:30:00+02:00 – 2026-05-22T10:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T09:30:00+02:00 – 2026-05-29T10:30:00+02:00
Parc de la Tour Vieille Chemin de la Tour Vieille, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 49 22 85 »}]
Une pratique douce et équilibrante pour le corps et l’esprit.
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