Balaio • Cie Delá Praká, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Balaio • Cie Delá Praká Mercredi 13 mai, 18h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

Gratuit sur réservation billetterie à venir…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T18:50:00+02:00

Fin : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T18:50:00+02:00

Créée à Rio de Janeiro puis installée à Toulouse, la Cie Delá Praká développe un langage singulier mêlant acrobatie, danse et influences de capoeira. Après 4 créations jouées dans plus de 14 pays en Europe, Afrique et Amérique latine, nous accueillons la compagnie pour la première fois avec Balaio.

Le balaio est un panier rond tressé à la main. Ici, il se tresse de cirque, de danse, de jeux musicaux, d’êtres fantastiques et d’histoires populaires. Un univers imaginaire où la transformation de la matière première en objets scéniques révèle les cycles du temps et éveille les sens. Une plongée dans l’oralité et le savoir populaire !

@Crédit photo : João Calixto

La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr

RencontrO PlatO • Suivez les processus de création d’un spectacle lors des sorties de résidence. Les artistes sont friands de vos retours sur leur étape de travail. Sortie de résidence Gratuit