Ateliers « Corps & poésie » avec la Cie Madhuka, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Ateliers « Corps & poésie » avec la Cie Madhuka Jeudi 14 mai, 13h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

Gratuit en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T13:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-14T13:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00

L’équipe de la compagnie Madhuka vous invite à plonger au cœur de votre corps et de votre imaginaire. À l’écoute de vos sensations laissez-vous bercer par les mots, envelopper par la musique, éveillez vos sens et laissez libre court à vos mouvements. À vivre !

LIEU & HORAIRE À VENIR….

© Cirque Jules Verne

La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr

L’équipe de la compagnie Madhuka vous invite à plonger au cœur de votre corps et de votre imaginaire dans des ateliers « Corps & poésie ». Ateliers Cirque