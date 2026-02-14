Ateliers « Corps & poésie » avec la Cie Madhuka, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès
Ateliers « Corps & poésie » avec la Cie Madhuka, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès jeudi 14 mai 2026.
Ateliers « Corps & poésie » avec la Cie Madhuka Jeudi 14 mai, 13h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard
Gratuit en accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T13:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-14T13:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00
L’équipe de la compagnie Madhuka vous invite à plonger au cœur de votre corps et de votre imaginaire. À l’écoute de vos sensations laissez-vous bercer par les mots, envelopper par la musique, éveillez vos sens et laissez libre court à vos mouvements. À vivre !
LIEU & HORAIRE À VENIR….
© Cirque Jules Verne
La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr
L’équipe de la compagnie Madhuka vous invite à plonger au cœur de votre corps et de votre imaginaire dans des ateliers « Corps & poésie ». Ateliers Cirque